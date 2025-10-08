به گزارش ایسنا، فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تازهترین مصوبات هیئت وزیران اظهار کرد: موضوع تقویت دیپلماسی استانی در دولت اهمیت ویژهای دارد. ما یکی از پرهمسایهترین کشورهای جهان هستیم که با تقویت دیپلماسی استانی میتوانیم از این فرصت جهت افزایش و تقویت ارتباط با همسایگان بهرهبرداری کنیم.
وی افزود: اکنون ایران 43 بازارچه مرزی دارد که 19 بازارچه در این میان غیرفعال هستند و یکی از اقدامات دیپلماسی استانی به فعال کردن همین بازارچهها مربوط میشود.
مهاجرانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه نهایی واگذاری اختیارات به استانداران اظهار کرد: این موضوع در حال بررسی است و به زودی نتایج نهایی اعلام میشود.
