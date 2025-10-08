ایردراپ بزرگ نوبیتکس شروع شد؛ آماده شکار اتریوم باشید!

برای انجام ماموریت هر روز، از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد تا ۸ شب (۲۰ ساعت) فرصت دارید. بعد از انجام ماموریت، باید راس ساعت ۸ شب، زودتر از بقیه کاربران روی دکمه «دریافت جایزه» کلیک کنید؛ چون پاداش ماموریتهای روزانه محدود بوده و به اولین کسانی که برای دریافت جایزه اقدام کنند تعلق میگیرد. بنابراین بهتر است چند دقیقه قبل از ساعت ۸ شب در صفحه مگادراپ نوبیتکس آماده باشید. علاوه بر جایزههای روزانه، با کاملکردن ۵، ۸ یا ۱۰ ماموریت نیز میتوانید در ایردراپ قطعی یک اتریوم این جشنواره سهم باشید.
