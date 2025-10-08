ایردراپ بزرگ نوبیتکس شروع شد؛ آماده شکار اتریوم باشید!

جشنواره مگادراپ اتریوم نوبیتکس از روز چهارشنبه ۱۶ مهر شروع شده است. در این ایردراپ قرار است مجموعاً ۱ + ۱۰ اتریوم طی ۱۰ روز بین کاربرانی که ماموریت‌های روزانه را انجام می‌دهند، توزیع شود. ماموریت‌های این ایردراپ، معامله (خرید یا فروش) ارزهای دیجیتال در نوبیتکس بوده و برای هر روز یک رمزارز خاص انتخاب می‌شود.

برای انجام ماموریت هر روز، از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد تا ۸ شب (۲۰ ساعت) فرصت دارید. بعد از انجام ماموریت، باید راس ساعت ۸ شب، زودتر از بقیه کاربران روی دکمه «دریافت جایزه» کلیک کنید؛ چون پاداش ماموریت‌های روزانه محدود بوده و به اولین کسانی که برای دریافت جایزه اقدام کنند تعلق می‌گیرد. بنابراین بهتر است چند دقیقه قبل از ساعت ۸ شب در صفحه مگادراپ نوبیتکس آماده باشید. علاوه بر جایزه‌های روزانه، با کامل‌کردن ۵، ۸ یا ۱۰ ماموریت نیز می‌توانید در ایردراپ قطعی یک اتریوم این جشنواره سهم باشید.

برای شرکت در این ایردراپ از همین حالا می‌توانید با کلیک روی بنر زیر، وارد صفحه جشنواره مگادراپ نوبیتکس شوید و ماموریت‌های خود را کامل کنید.