نقش فرزین در بلاتکیفی مقررات رمزارز/ فعالیتهای مالی زیرزمینی می شود؟

بازار رمزارز در ایران میان خلأ قانونی و تصمیمات ناهماهنگ گرفتار شده است. بانک مرکزی با وجود ادعای تنظیم‌گری، مصوبات خود را در سامانه‌های رسمی ثبت نکرده و زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیررسمی و خروج سرمایه شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار رمزارز در کشور به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک فرصت نوآورانه یا چالشی فنی دانست؛ این بازار آینه‌ای است از ناکارآمدی ساختار تنظیم‌گری و تکرار یک تناقض دیرین: تلاش برای کنترلِ موضوعی که بدون چارچوب قانونی و هماهنگی نهادی به‌سرعت از دست حاکمیت خارج می‌شود. نتیجه روشن است: سرمایه و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، کسب‌وکارهای داخلی فلج می‌شوند و عرصه برای بازیگران غیررسمی و خارجی باز می‌ماند. در این زمینه، بیش از ۵۰ کسب‌وکار فعال در حوزه رمزارزها در بیانیه‌ای تأکید کردند که «بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی و بدون اطلاع قبلی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز را مسدود کرد» و این اقدام را به‌مثابه ضربه به فضای کسب‌وکار داخلی محکوم نمودند.

در ماه‌های اخیر، مشاهدات میدانی و اسناد منتشرشده نشان می‌دهد نهادهای مختلف دولتی هر یک چارچوب‌ها و بخشنامه‌هایی جداگانه در رابطه با بازار رمزارزها صادر کرده‌اند؛ اما هیچ‌یک به‌صورت منسجم و مبتنی بر مصوبه‌ای شفاف و لازم‌الاجراء در نظام حقوقی کشور ثبت نشده‌اند. این وضعیت باعث شده ادعاهای تنظیم‌گری از سوی یک نهاد، از اعتبار حقوقی لازم برخوردار نباشد و کسب‌وکارها نتوانند روی چارچوبی پایدار حساب کنند. در نقد سند بانک مرکزی، حجت عباسی ـ مدیر کارگروه آموزش و پژوهش انجمن بلاکچین ایران ـ گفته است: «اگر نکاتی در این سند اصلاح شود، شاید قوام بهتری پیدا کند»، ضمن آنکه او نسبت به تعریف رمزپول کلی در تمام حوزه‌ها هشدار داده است.

در عمل، اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که نقش آن را در تنظیم بازار دیجیتال تثبیت می‌کند؛ اما ثبت‌نشدن مصوبات در سامانه‌های رسمی و عدم ارسال آنها برای بررسی و انطباق با اسناد بالادستی، پرسش‌های جدی درباره مشروعیت حقوقی این تصمیمات ایجاد کرده است. وقتی تصمیم‌گیر رسمی از مسیرهای حقوقی و هماهنگی‌های بالادستی عبور نمی‌کند، هر بخشنامه محتوای اجرایی-حقوقی ضعیفی خواهد داشت و راه‌های اعتراض و مطالبه قانونی برای فعالان بخش خصوصی دشوار می‌شود. سهیل نیکزاد، رئیس هیئت‌مدیره پلتفرم کیوسک، معتقد است: «اگر نهادی قصد دارد تنظیم‌گری حوزه‌ای را انجام دهد، باید بتواند آن را کنترل کند. اگر سازمانی بارها اعتراف کرده که نمی‌تواند رمزارزها را کنترل کند، پس خودش به آن اذعان کرده است.»

پیامدِ سیاست‌های دستوری: از ریسک تا زیرزمینی‌شدن بازار

در ادامه همین خلأ حقوقی، یکی از پیامدهای مستقیم سیاست‌های کنترل‌گرانه و گاه خلق‌الساعه، تضعیف ساختارهای پرداخت داخلی و قطع دسترسی آسان صرافی‌های داخلی به درگاه‌های ریالی بوده است. این اقدامات، به‌جای ساماندهی بازار، بسیاری از کسب‌وکارها را در بن‌بست قرار داده و کاربران را به سمت پلتفرم‌های خارجی یا شبکه‌های غیرقانونی سوق داده است. در نتیجه، حجم تراکنش‌های رسمی در بعضی دوره‌ها کاهش یافته و سهمی از بازار به بازیگران بی‌قانون یا خارجی منتقل شده است. بیش از ۵۰ صرافی در بیانیه‌ای مشترک به اقدام اخیر اعتراض کردند و آن را تاییدی بر ضعف سیاست‌گذاری دانسته‌اند.

این انتقالِ فعالیت، ضمن خروج سرمایه از چرخه اقتصادی داخل، مسئله نظارت و پیگیری قضایی کلاهبرداری‌ها را پیچیده‌تر کرده؛ چون بازیگران خارجی یا شبکه‌های زیرزمینی از نظارت نهادهای داخلی مصون می‌شوند و قربانیان داخلی کمتر به بازگشت حقوق خود دست می‌یابند. هم‌زمان، گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش رخدادهای مرتبط با کلاهبرداری و حملات سایبری به نهادهای فعال در حوزه رمزارز است که به‌صورت جزئی یا کلی، با همین فضای غیرشفاف مرتبط است. در برخی از این گزارش‌ها آمده که پلتفرم‌هایی که در تدوین سند بانک مرکزی مشارکت داشته‌اند نیز مورد نقد قرار گرفته‌اند که اطلاعات کاربران در معرض افشا قرار گرفته است.

ابهام در اعتبار مصوبات بانک مرکزی در حوزه رمزارز

فراهانی، کارشناس حقوقی و از فعالان حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه رمزارز گفت: «اگر نهادی مانند بانک مرکزی مدعی تنظیم‌گری است، باید به اسناد بالادستی تمکین کند. این نهاد تاکنون دو سند منتشر کرده که در سامانه قوانین و مقررات کشور ثبت نشده است، در حالی که طبق قانون، هر مصوبه‌ای باید در آن سامانه درج شود.»