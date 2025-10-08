اعتراضات در همدان ریشه در ادعاهای جدی مبنی بر رفتارهای غیراخلاقی و مزاحمت‌های جنسی توسط برخی دانشجویان عراقی دارد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، جمعی از دانشجویان معترض، با شعارهایی چون «همدان بسه دیگه، غیرتت رو نشون بده» و «دانشگاه مال ایرانی‌هاست»، خواستار اخراج فوری دانشجویان متخلف و بازنگری در حضور دانشجویان خارجی شدند.

ماجرا از انتشار پیام‌های جنجالی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. طبق گزارش‌های اولیه، برخی دانشجویان پسر عراقی در گروه‌های مجازی دانشگاه، پیام‌هایی حاوی محتوای توهین‌آمیز و پیشنهادهای نامتعارف مانند «ازدواج موقت» یا «صیغه» به دانشجویان دختر ایرانی ارسال کرده‌اند. این ادعاها، که ظاهرا توسط چندین شاهد تأیید شده، به سرعت در فضای مجازی پخش شد و خشم عمومی را برانگیخت.

تجمع از حدود ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد. معترضان، شامل دانشجویان، خانواده‌هایشان و شهروندان عادی، مقابل درب دانشگاه جمع شدند و با سردادن شعارهای تند علیه تبعیض و «اشغال دانشگاه توسط بیگانگان»، فضای سنگینی ایجاد کردند. حوالی ساعت ۱۷، پس از گفت‌وگوی فرماندار همدان با تجمع‌کنندگان، جمعیت آرام‌آرام پراکنده شد.

اعزام هیات ویژه

حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، تأکید کرد: «موضوع در حال بررسی است و دانشگاه بوعلی‌سینا مسئول پیگیری است. اگر صحت داشته باشد، بدون اغماض برخورد می‌شود و مسئولان قاصر برکنار خواهند شد.» همچنین، وزارت علوم هیأت ویژه‌ای به همدان اعزام کرده تا ابعاد ماجرا را بررسی کند. مدیرکل پشتیبانی وزارت علوم، که مستقیماً به استان سفر کرده، با مسئولان دانشگاه دیدار کرده و قول داده نتایج بر اساس مقررات اعلام شود. با این حال، منتقدان این وعده‌ها را «زمان‌خریدن» می‌دانند و خواستار اقدامات فوری مانند تعلیق موقت دانشجویان متخلف هستند.

اعتراضات در فضای مجازی

این رویداد در فضای مجازی، به‌ویژه توییتر (X)، موج عظیمی از بازخوردها را به دنبال داشت. هشتگ‌هایی مانند #دانشگاه_بوعلی_همدان، #اعتراضات_همدان و #اخراج_عراقی‌ها در عرض ساعاتی به ترند تبدیل شدند. پست‌های پربازدید، از جمله ویدیوهای تجمع با بیش از ۱۰۰۰ لایک و ۲۰۰ ریتوییت، خشم کاربران را نشان می‌دهد. یکی از کاربران نوشت: «سال‌ها عراقی‌ها در مشهد و قم نوامیس ما را زیر پا می‌گذارند، حالا نوبت همدان شده؟ غیرت کجاست؟» (با ۱۵۰ لایک). پست دیگری، با تمرکز بر شعارهای ضدعربی، بیش از ۵۰۰ ریتوییت گرفت و بحث‌هایی درباره «هویت ایرانی» را دامن زد.

اما بازخوردها دوقطبی است. برخی کاربران، مانند حساب‌های اپوزیسیون، این اعتراض را «بیداری ملی» و فرصتی برای چالش با جمهوری اسلامی می‌دانند. در مقابل، حساب‌های طرفدار نظام، برخی اتفاقات این تجمع را «هدایت‌شده از خارج» و «توطئه صهیونیستی» خوانده‌اند، که با ۲۰۰ لایک و ده‌ها کامنت حمایتی روبرو شد. بحث‌های نژادپرستانه نیز بالا گرفته؛ کاربرانی با شعار «ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرستیم» و موضوعاتی از این دست نیز برجسته شده است.