ماجرای رفتار غیراخلاقی دانشجویان خارجی دانشگاه همدان

حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، اظهار کرد: موضوع رفتار غیراخلاقی برخی دانشجویان خارجی در حال بررسی است. هنوز به جمعبندی قطعی نرسیدهایم و چیزی که بتوانیم بهصورت رسمی و قطعی اعلام کنیم، وجود ندارد. دانشگاه موضوع را در دست بررسی دارد و طبق مقررات، نتیجه اعلام میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امرایی تصریح کرد: هرگونه اظهارنظر خارج از روند رسمی، ممکن است باعث برداشتهای نادرست شود؛ لذا ما منتظریم بررسیهای دانشگاه تکمیل شود تا تصمیم نهایی بر اساس مستندات اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: تصمیمگیری نهایی باید بر پایهی بررسی اصولی و طبق مقررات انجام شود.
امرایی در پایان با تأکید بر اینکه اگر تخلفی احراز شود، قطعاً طبق ضوابط با آن برخورد میشود، افزود:، اما در حال حاضر هیچ نتیجه قطعی اعلام نشده و همهچیز در مرحله بررسی است.