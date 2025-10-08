ماجرای رفتار غیراخلاقی دانشجویان خارجی دانشگاه همدان

پس از انتشار برخی ادعاها در فضای مجازی درباره رفتار غیراخلاقی برخی دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی‌ سینای همدان، تعدادی از دانشجویان و شهروندان همدانی مقابل درب اصلی این دانشگاه تجمع کردند.

حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، اظهار کرد: موضوع رفتار غیراخلاقی برخی دانشجویان خارجی در حال بررسی است. هنوز به جمع‌بندی قطعی نرسیده‌ایم و چیزی که بتوانیم به‌صورت رسمی و قطعی اعلام کنیم، وجود ندارد. دانشگاه موضوع را در دست بررسی دارد و طبق مقررات، نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امرایی تصریح کرد: هرگونه اظهارنظر خارج از روند رسمی، ممکن است باعث برداشت‌های نادرست شود؛ لذا ما منتظریم بررسی‌های دانشگاه تکمیل شود تا تصمیم نهایی بر اساس مستندات اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری نهایی باید بر پایه‌ی بررسی اصولی و طبق مقررات انجام شود.

امرایی در پایان با تأکید بر این‌که اگر تخلفی احراز شود، قطعاً طبق ضوابط با آن برخورد می‌شود، افزود:، اما در حال حاضر هیچ نتیجه قطعی اعلام نشده و همه‌چیز در مرحله بررسی است.