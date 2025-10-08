En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای رفتار غیراخلاقی دانشجویان خارجی دانشگاه همدان

پس از انتشار برخی ادعاها در فضای مجازی درباره رفتار غیراخلاقی برخی دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی‌ سینای همدان، تعدادی از دانشجویان و شهروندان همدانی مقابل درب اصلی این دانشگاه تجمع کردند.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۵۸
| |
2195 بازدید
|
۵

ماجرای رفتار غیراخلاقی دانشجویان خارجی دانشگاه همدان

حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، اظهار کرد: موضوع رفتار غیراخلاقی برخی دانشجویان خارجی در حال بررسی است. هنوز به جمع‌بندی قطعی نرسیده‌ایم و چیزی که بتوانیم به‌صورت رسمی و قطعی اعلام کنیم، وجود ندارد. دانشگاه موضوع را در دست بررسی دارد و طبق مقررات، نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امرایی تصریح کرد: هرگونه اظهارنظر خارج از روند رسمی، ممکن است باعث برداشت‌های نادرست شود؛ لذا ما منتظریم بررسی‌های دانشگاه تکمیل شود تا تصمیم نهایی بر اساس مستندات اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری نهایی باید بر پایه‌ی بررسی اصولی و طبق مقررات انجام شود.

امرایی در پایان با تأکید بر این‌که اگر تخلفی احراز شود، قطعاً طبق ضوابط با آن برخورد می‌شود، افزود:، اما در حال حاضر هیچ نتیجه قطعی اعلام نشده و همه‌چیز در مرحله بررسی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دانشگاه همدان رفتار غیراخلاقی دانشجویان خارجی
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازتاب‌ها و بازخوردهای اعتراضات همدان/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
هیأتی از وزارت علوم به همدان اعزام شد
آمار دانشجویان ایرانی محصل در کشورهای خارجی
اعتراض تهران به اقدام غیراخلاقی دانشجویان ایرانی
تازه‌ترین آمار دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
55
پاسخ
ممنون که ماجرا رو بطور کامل و شفاف توضیح دادید. من که کاملا متوجه شدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
11
پاسخ
موضوع چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
27
پاسخ
وقتی میگن دانشجویان خارجی آدم فکر میکنه از 72 کشور در دانشگاههای ایران تحصیل میکنن! در صورتی که 90 درصد عراقی هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
دانشگاه علوم پزشکی پر از هندی و عراقی هست با دریافت دلار دانشجوی پزشکی میگیرند
ما هم حاضریم پول بدیم بدون کنکور بیاییم چرا قبول نمیکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
11
پاسخ
چراکیهان تیتر نمیزنه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۵ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۰ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۱ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۰ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۲ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005amw
tabnak.ir/005amw