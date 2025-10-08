En
پیش‌بینی کاهش دما در کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از وزش باد و وقوع گرد و خاک در شمال و جنوب ایران همچنین کاهش دما از جمعه (۱۸ مهر) در نقاط مختلف کشور خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان پیش‌بینی هواشناسی از تغییرات جوی طی پنج روز آینده را تشریح و اظهارکرد: در پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و برخی نقاط هرمزگان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی در روز‌های جمعه و شنبه (۱۸ و ۱۹ مهر) در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل همچنین از جمعه تا یکشنبه (۲۰ مهر) در استان‌های ساحلی خزر، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان افزود: در روز جمعه در شمال غرب استان‌های ساحلی خزر و دامنه‌های جنوبی البرز و در روز شنبه علاوه بر مناطق فوق در شمال شرق کشور نیز کاهش دما رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: در روز‌های پنج‌شنبه (۱۷‌مهر) و جمعه در استان‌های غربی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی همچنین در روز شنبه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دریای عمان در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه و دریای خزر در روز‌های جمعه و شنبه مواج خواهند بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۷ مهرماه) صاف در بعضی ساعت‌ها همراه با غبار صبحگاهی با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۱۸ مهرماه) صاف و وزش باد از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۳۹ و ۳۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای صفر درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

