به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان پیشبینی هواشناسی از تغییرات جوی طی پنج روز آینده را تشریح و اظهارکرد: در پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و برخی نقاط هرمزگان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیشبینی میشود.
به گفته وی در روزهای جمعه و شنبه (۱۸ و ۱۹ مهر) در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل همچنین از جمعه تا یکشنبه (۲۰ مهر) در استانهای ساحلی خزر، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیشبینی میشود.
ضیاییان افزود: در روز جمعه در شمال غرب استانهای ساحلی خزر و دامنههای جنوبی البرز و در روز شنبه علاوه بر مناطق فوق در شمال شرق کشور نیز کاهش دما رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: در روزهای پنجشنبه (۱۷مهر) و جمعه در استانهای غربی و دامنههای جنوبی البرز مرکزی همچنین در روز شنبه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
به گفته ضیاییان پیشبینیها نشان میدهد که دریای عمان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و دریای خزر در روزهای جمعه و شنبه مواج خواهند بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۷ مهرماه) صاف در بعضی ساعتها همراه با غبار صبحگاهی با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی سهشنبه (۱۸ مهرماه) صاف و وزش باد از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان گفت: ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۳۹ و ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای صفر درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.