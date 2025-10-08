امید قرمزها به بازگشت اوسمار

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ مرتضی کرمانی مقدم بازیکن اسبق پرسپولیس درباره وضعیت پرسپولیس در ۶ مسابقه ابتدایی لیگ برتر اظهاراتی را مطرح کرد و ابتدا گفت: متاسفانه پرسپولیس خیلی راحت امتیازات بازیهای اولش را از دست داد و در حالی که الان باید خودش را خیلی راحت با امتیازات بالا و با فاصله از رقبا در صدر جدول قرار میداد در جایگاهی قرار گرفته که کمتر کسی انتظار آن را داشت.
وی افزود: نتایج سایر رقبای پرسپولیس در هفتههای اول افسوس از دست رفتن امتیازات این چند مسابقه را بیشتر میکند. چرا که تیمهایی مثل سپاهان، تراکتور و استقلال امتیاز از دست دادند و اگر پرسپولیس میتوانست از فرصتها و موقعیتهای این چند هفته خوب استفاده کند امروز شرایط برای پرسپولیس به مراتب بهتر بود و خیلی راحت و با فاصله در صدر جدول قرار میگرفت.
مهاجم سالهای گذشته پرسپولیس گفت: متاسفانه با اینکه ما چند بازیکن تهاجمی در ترکیب تیم داریم فقط به علیپور دل خوش کردهایم و میخواهیم از توانایی او استفاده کنیم. من میخواهم بدانم اگر علیپور را نداشتیم چه کار میکردیم. وحید هاشمیان باید اینگونه فکر کند که اگر علیپور محروم یا مصدوم بشود از چه نفراتی میخواهد درون ۱۸ قدم استفاده کند. اگر هاشمیان این را در نظر بگیرد با این طرز تفکر میتواند نفرات تیمش را در کنار علیپور قرار بدهد و در مسابقات با دو مهاجم به میدان برود. یکی از دلایلی که پرسپولیس تا اینجا کم گل زده و برنده نشده این است که ما درون محوطه جریمه حریفان مهاجم کم داریم. این موضوع را از ابتدای فصل گفتهایم ولی متاسفانه کادر فنی پرسپولیس توجهی به آن ندارد.
پیشکسوت پرسپولیس با اشاره به تعطیلات فیفا دی و تاثیر آن روی وضعیت پرسپولیس در ادامه رقابتها توضیح داد: ما قبل از این هم این وضعیت را تجربه کردیم. پرسپولیس بعد از فیفا دی قبلی هیچ تغییری نکرد و باز هم نتایج مساوی شروع شد. حالا هم که نفرات ملی پوش از جمع بازیکنان جدا شدهاند و تیم کامل نیست. بهترین اتفاق این بود که یک یا دو مهاجم جدید به نفرات پرسپولیس اضافه شود که آن هم ظاهرا با توجه به صحبتهای مدیران باشگاه فعلاً خبری در این باره شنیده نمیشود. در چنین شرایطی فقط میتوان از بازیکنان فعلی استفاده کرد.
کرمانی مقدم در این باره که شنیده شده قرار است اوسمار سرمربی لیگ بیست و سوم پرسپولیس به این تیم برگردد گفت: من فکر میکنم ۶ مسابقه برای وحید هاشمیان کافی بود که خودش و تیمش را نشان بدهد. با این همه بازیکن تهاجمی و وینگرهای رو به جلویی که ما گرفتهایم باید بهتر از این نتیجه میگرفتیم. خدا را شکر پیام نیازمند را داریم اگر پیام نبود خدا میداند نتایج چه وضعیتی پیدا میکرد و آن وقت ما همین یک امتیازها را هم از تساویها نمیگرفتیم و الان به جای ایستادن در رده هفتم معلوم نبود چندم جدول میشدیم. نکته مهم در موفقیت اوسمار در لیگ بیست و سوم این بود که تیمش را تهاجمی به میدان میفرستاد. او در نیم فصل جانشین یحیی گل محمدی شد و توانست تیم را قهرمان کند. البته آن زمان با تیم کار کرده بود و همه نفرات را میشناخت ولی فکر میکنم الان هم خیلی سریع میتواند با بازیکنان پرسپولیس هماهنگ شود.
وی اضافه کرد: به نظر من اینکه پرسپولیس در اواخر هر مسابقه تهاجمیتر بازی میکند برای این تیم کافی نیست. وقتی پرسپولیس میتواند ۲۰ دقیقه آخر را به آن شکل تهاجمی بازی کند باید همین وضعیت را در ۲۰ دقیقه ابتدایی بگذارد و با زدن گل خیالش را راحت کند، چون هر گلی که ما به حریفانمان بزنیم باعث میشود لایههای دفاعی آنها از بین برود و جلو بیایند. پرسپولیس همیشه با همین روش حریفانش را شکست میدهد ولی متأسفانه این موضوع که همه آن را میدانند از سوی کادر فنی پرسپولیس مورد توجه قرار نمیگیرد. وقتی یک سرمربی اصرار دارد از روشی استفاده کند که جواب نمیگیرد به نظر من اوسمار بیاید وضعیت خیلی بهتر میشود. امیدوارم او همین امشب وارد تهران شود. این را هم بگویم که شاید وحید هاشمیان در یک تیم دیگر خیلی هم موفق شود ولی روشی که در پرسپولیس بکار گرفته اینجا اصلا جواب نمیدهد.