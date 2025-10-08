En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله مرگبار به ارتش پاکستان

حمله مرگبار به کاروان نیروهای امنیتی در شمال غرب پاکستان جان ۱۱ نظامی از جمله دو افسر ارتش را گرفت و تعدادی دیگر زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۴۶
| |
1011 بازدید
|
۱
حمله مرگبار به ارتش پاکستان

 

تازه‌ترین حادثه مرگبار علیه نیروهای امنیتی در پاکستان درحالی اتفاق افتاده که تنش‌ها میان این کشور با افغانستان به دلیل اختلافات در کنترل مرزها و سرزنش متقابل مبنی بر کم کاری در نبرد با پدیده تروریسم همچنان ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسوولیت اغلب بمب‌گذاری ها و حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی پاکستان به ویژه در مناطق مشترک مرزی با افغانستان را برعهده گرفته و اسلام‌آباد نیز مدعی است که عناصر این گروه آزادانه در قلمروی افغانستان تردد می کنند.

پاکستان همچنین همسایه شرقی خود هند را به حمایت مالی و لجستیکی از عناصر تروریستی به ویژه تحریک طالبان پاکستان متهم می کند.

براساس این گزارش، کاروان نیروهای امنیتی پاکستان صبح امروز در حوالی تهال اورک زی واقع در نزدیکی منطقه کَُرَم هدف یورش مهاجمان ناشناس قرار گرفت که طی آن ۱۱ نظامی از جمله یک سرهنگ و سرگرد ارتش کشته شدند.

گفته می شود تعدادی از نظامیان زخمی و برخی از آنان نیز ناپدید هستند. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسوولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

پیش تر طالبان پاکستانی مسوولیت حمله انتحاری روز ۸ مهر امسال به مقر نیروهای سپاه مرزی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را برعهده گرفت که طی آن ۱۰ نفر کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پاکستان تروریسم افغانستان حمله مرگبار ارتش بمبگذاری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چراغ سبز پاکستان به ارتش برای حمله به هند
توضیحات امیر نعمتی درباره انسداد مرزهای کشور
پیام رئیسی برای رئیس جمهور پاکستان
پاکستان برای نشان دادن عزم خود مرزبانان را آزاد کند
حمله کوسه سفید به شناگر انگلیسی
بازدید هیأت نظامی جمهوری آذربایجان از ارتش ایران
بازداشت ۱۲ تروریست و تکفیری در پاکستان
واکنش افغانستان به ربایش نماینده اش در پاکستان
واکنش سفارت ایران در کابل به اظهارات پمپئو
ارتش، کنترل پایتخت پاکستان را به عهده گرفت
حمله شبه نظامیان به مرکز پلیس در پاکستان
تأکید فرمانده کل ارتش پاکستان بر اهمیت برقراری صلح در افغانستان
حملات خمپاره‌ای پاکستان به مرز افغانستان
آمادگی روسیه برای کمک به افغانستان در برابر تروریسم
انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در آنکارا
۹ کشته در پی وقوع انفجار بمب در کویته پاکستان
دست‌کم ۱۳ پاکستانی در بمب‌گذاری در قطار
حمله طالبان به مدرسه دخترانه در پاکستان
درگیری مرزی افغانستان و پاکستان
تحریف سخنان مشاور امنیت ملی پاکستان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
0
پاسخ
اینکه پاکستان و افغانستان دم از مبارزه با تروریسم می زنند واقعا مسخره است پاکستان محل پرورش تروریسم و افکار تکفیری است و افغانستان پایگاه تروریست ها.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۵ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۰ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۱ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۰ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۲ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۱ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005amk
tabnak.ir/005amk