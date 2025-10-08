En
واکنش تند قالیباف به ادعاها در بیانیه مشترک

رئیس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن ادعاهای مداخله جویانه و بی‌اساس در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، گفت: ملت ایران درباره تمامیت ارضی بر کوچکترین مماشاتی با هر متوهمی نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۳۴
| |
742 بازدید

واکنش تند قالیباف به ادعاها در بیانیه مشترک

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز ، چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: ادعاهای مداخله‌جویانه و بی‌اساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا از جمله تکرار ادعای پوچ راجع به جزایر همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به شدت محکوم می‌کنیم.

به گزارش تابنک به نقل از ایسنا، وی تاکید کرد: تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار جوان برومند این آب و خاک امضا و تثبیت شده است و ملت ایران بر سر آن با هر متوهمی کوچک‌ترین مماشاتی نمی‌کند.

اسرائیل به منفورترین رژیم در جهان تبدیل شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به دومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، گفت: عملیات قهرمانانه‌ طوفان الاقصی که توسط فرزندان دلیر ملت فلسطین به رهبری حماس اجرا شد، نه تنها ضربه‌ای فنی ‌و راهبردی به رژیم غاصب صهیونیستی وارد کرد، که جدول محاسبات استکبار جهانی را برهم زد و رژیم صهیونیستی را در باتلاقی از شکست فرو برد و نقشه‌ آن‌ها برای آینده‌ خاورمیانه را  نابود کرد.

وی اضافه کرد: گرچه از آن زمان تاکنون، رژیم اشغالگر با حمایت بی‌شرمانه‌ آمریکا بیش از ده‌ها هزار فلسطینی را شهید کرده، غیرنظامیان را به خاک و خون کشیده، نوار غزه را به ویرانه‌ای تبدیل کرده و بزرگانی همچون شهید سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی الدین، اسماعیل هنیه  و یحیی سنوار را به شهادت رسانده است، اما جبهه‌ مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن  و دفاع مردم ایران با صبر و استقامت، شرایط منطقه را به جایی رسانده‌اند که اسرائیل به منفورترین رژیم در جهان تبدیل شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: صهیونیست‌ها در اکثر نقاط دنیا از ترس برخورد مردم آرامش خود را از دست داده‌اند، خوش‌بینی ساکنان سرزمین‌های اشغالی به امنیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی به عددهای بحرانی حدود یک سوم رسیده است. آمار رسمی از مهاجرت معکوس بیش از  ۳ برابر نسبت به مهاجرت به فلسطین اشغالی خبر می‌دهد.

حماس در حال تحمیل خواسته‌های خود به اسرائیل است

قالیباف خاطرنشان کرد: حماس نه تنها حذف نشده بلکه در حال تحمیل خواسته‌های خود به اسرائیل است، رژیم از مرحله‌ عادی‌سازی به خطر اصلی منطقه تبدیل شده است، حزب‌الله لبنان با شکست ارتش اسرائیل و حفظ و بازسازی توان نظامی خود، خواب را از چشم ارتش رژیم ربوده است، مقاومت یمن اجازه‌ آرامش به بنادر و فرودگاه‌های مناطق اشغالی نمی‌دهد و خلاصه آنکه رژیم صهیونی ۲ سال پس از طوفان الاقصی به بحران موجودیت دچار شده است. نتانیاهوی کثیف هرقدر هم تلاش می‌کند تا با عملیات روانی، بر بحران بقای این رژیم سرپوش بگذارد، نمی‌تواند خاک بر چهره‌ خورشید حقیقت بپاشد.

رئیس مجلس تاکید کرد: ما قدرت ‌و رشادت برادرانمان در حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، هسته‌های ‌مقاومت سراسر منطقه، یمن، عراق و تمام جغرافیای فراگیر مقاومت را ارج می‌نهیم؛ مرزهای جغرافیای مقاومت امروز نه فقط تا غزه و صنعا و بیروت که تا سیدنی و برلین و بارسلون و مادرید و لندن و آمستردام و تورنتو و شهرها و دانشگاه‌های آمریکاست و کمپین‌های بایکوت رژیم صهیونیستی در دنیا فراگیر شده و ناوگان جهانی پرافتخار صُمود نمادی از فراگیری مقاومت در کل دنیاست.

طوفان‌الاقصی هیمنه‌ اسرائیل را شکست

قالیباف افزود: طوفان‌الاقصی، نه تنها هیمنه‌ اسرائیل را شکست بلکه جهان را به سوی آمریکازدایی و حمایت از مظلومان و شکست کامل پروژه‌ عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونی سوق داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت ظلم‌ستیز ایران، بر حمایت همه‌جانبه از فلسطین تأکید می‌کند و از مجامع بین‌المللی می‌خواهد که جنایات رژیم صهیونیستی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

وی در پایان بیان کرد: به روح شهدای طوفان الاقصی از جمله رهبران حماس و حزب‌الله، درود می‌فرستیم و عهد می‌بندیم که تا آزادی کامل قدس در کنار مقاومت باشیم.

 

محمدباقر قالیباف جلسه علنی شورای همکاری خلیج فارس اتحادیه اروپا جزایر ایرانی تنب بزرگ تنب کوچک ابوموسی رژیم صهیونیستی مجلس دوازدهم
