قیمت خودرو امروز 16 مهر 1404 در حالی اعلام شد که بازار خودرو نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشت. با وجود آن‌که روند کلی قیمت‌ها نزولی گزارش شده است، اما برخی مدل‌ها متناسب با سطح عرضه، تقاضا و میزان محبوبیت در میان خریداران، مسیری متفاوت از جریان عمومی بازار را در پیش گرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بازار خودرو که تا چندی پیش به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی سرمایه‌گذاری شناخته می‌شد، در ماه‌های اخیر جایگاه سابق خود را از دست داده است. ناپایداری سیاست‌های داخلی و خارجی، تداوم رکود تورمی، کاهش بازدهی سرمایه و ثبات نسبی قیمت‌ها موجب شده است نگاه سرمایه‌ای به این بازار به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت بروز وقفه در روند تولید یا کاهش عرضه خودرو، احتمال بازگشت نگاه سوداگرانه به این بازار وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند بار دیگر زمینه‌ساز نوسانات شدید قیمتی شود.

قیمت خودروهای داخلی

شاهین اتوماتیک پلاس سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی بود. بر همین مبنا، این سدان داخلی 17 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 448 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، سهند E اتومات نسبت به روز گذشته 15 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت 945 میلیون تومان خرید و فروش شود.

میان محصولات ایران خودرو، دنا پلاس MT6 بیشترین کاهش قیمت روز جاری را پشت سر گذاشت. بر این اساس، این سدان داخلی کاهش قیمت هشت میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 84 میلیون تومان ایستاد. همچنین تارا اتوماتیک V4 افت 6 میلیون تومانی را تجربه کرد تا به سطح قیمتی یک میلیارد و 294 سقوط کند.

قیمت خودروهای مونتاژی

میان محصولات مدیران خودرو، در حالی که تیگو 7 پرومکس رشد 70 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 200 میلیون تومان معامله شود، فونیکس FX افت 45 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به شاخص دو میلیارد و 840 میلیون تومان رسید.

محصولات مونتاژی خودروسازان داخلی نیز نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشتند. بدین ترتیب، هایما 7X نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 230 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، چانگان CS55 افت 20 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 180 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

در سبد محصولات بهمن موتور، رسپکت 2 نسبت به روز گذشته 18 میلیون تومان ارزان شد و به قله یک میلیارد و 830 میلیون تومان سقوط کرد. از طرفی، فیدلیتی الیت (5 نفره) رشد 10 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ دو میلیارد و 530 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.