در سایر مناطق کشور از جمله نواحی مرکزی، غربی و شرقی، طی چند روز آینده انتظار می‌رود جوی آرام و پایدار برقرار باشد.

بر اساس آخرین تحلیل‌های هواشناسی، طی هفته آینده در بخش‌های گسترده‌ای از استان‌های ساحلی دریای خزر شاهد وقوع بارش خواهیم بود. شدت بارش‌ها در شرق مازندران و غرب گلستان قابل توجه بوده و در برخی نواحی احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی وجود دارد.

به گزارش تابناک؛ در جنوب و جنوب‌شرق کشور نیز، به‌ویژه در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان و هرمزگان، فعالیت سامانه‌های مونسونی سبب بروز رگبار‌های شدید، رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای خواهد شد.

در سایر مناطق کشور از جمله نواحی مرکزی، غربی و شرقی، طی چند روز آینده انتظار می‌رود جوی آرام و پایدار برقرار باشد.