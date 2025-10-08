En
سامانه‌های بارشی فعال می‌شوند

در سایر مناطق کشور از جمله نواحی مرکزی، غربی و شرقی، طی چند روز آینده انتظار می‌رود جوی آرام و پایدار برقرار باشد.
سامانه‌های بارشی فعال می‌شوند

بر اساس آخرین تحلیل‌های هواشناسی، طی هفته آینده در بخش‌های گسترده‌ای از استان‌های ساحلی دریای خزر شاهد وقوع بارش خواهیم بود. شدت بارش‌ها در شرق مازندران و غرب گلستان قابل توجه بوده و در برخی نواحی احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی وجود دارد.

به گزارش تابناک؛ در جنوب و جنوب‌شرق کشور نیز، به‌ویژه در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان و هرمزگان، فعالیت سامانه‌های مونسونی سبب بروز رگبار‌های شدید، رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای خواهد شد.

در سایر مناطق کشور از جمله نواحی مرکزی، غربی و شرقی، طی چند روز آینده انتظار می‌رود جوی آرام و پایدار برقرار باشد.

