حراج پیراهن جنجالی مارادونا + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، مجموعه‌ای از وسایل شخصی دیه‌گو آرماندو مارادونا توسط یک حراجی مشهور برای فروش آماده شده است؛ از لباس‌های رسمی گرفته تا گوشواره‌هایی که در آخرین بازی‌اش با پیراهن بوکا جونیورز بر گوش داشت. اما خاص‌ترین آیتم این حراج، پیراهنی است که نابغه آرژانتینی در یکی از جنجالی‌ترین بازی‌های تاریخ فوتبال اسپانیا بر تن داشت: فینال جام حذفی سال ۱۹۸۴ بین بارسلونا و اتلتیک بیلبائو.

آن بازی که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد، به‌جای یک جشن ملی به صحنه درگیری و خشونتی بی‌سابقه تبدیل شد. تنش دیرینه بین دو تیم در دهه ۸۰، به‌ویژه پس از آنکه مدافع خشن باسکی، آندونی گویکوچئا، برنارد شوستر و خود مارادونا را به شدت مصدوم کرده بود، زمینه‌ساز یک فینال پر از خشم و انتقام شد.

در آن روز، بارسا با هدایت سزار منوتی و اتلتیک با رهبری خاویر کلمنته، دو فلسفه کاملاً متضاد فوتبال را مقابل هم قرار دادند؛ نتیجه، بازی‌ای بود که پس از سوت پایان، به درگیری گسترده بین بازیکنان دو تیم انجامید. مارادونا بعدها گفت: "همه به سمت من آمدند و آنچه باید می‌شد، شد. هیچ لگد عمدی در کار نبود، همه رودررو بودیم."

در جریان آن درگیری، پیراهن مارادونا پاره شد اما توسط یکی از تدارکات‌چی‌های تیم جمع‌آوری و سال‌ها بعد به صاحب یک کافه در بارسلونا هدیه داده شد. اکنون، پس از گذشت چهار دهه، مالک فعلی تصمیم گرفته این پیراهن را در تاریخ ۲۸ اکتبر به حراج بگذارد.

در توضیحات رسمی حراج آمده است: «پیراهن مارادونا که در تاریخ ۵ مه ۱۹۸۴ به تن داشت، هنوز با همان آثار درگیری حفظ شده است؛ یقه پاره، بریدگی افقی ناشی از درگیری و چند پارگی در لبه‌های لباس.»

اگرچه در زندگی ورزشی مارادونا پیراهن‌های پرشکوه‌تری وجود دارد، مثلا پیراهن معروف فینال جام جهانی ۱۹۸۶، اما پیراهن بارسلونای سال ۱۹۸۴ شاید از حیث بار تاریخی و احساسی، یکی از منحصربه‌فردترین یادگارهای فوتبال اسپانیا باشد — لباسی که هنوز بوی نبرد را در خود دارد.