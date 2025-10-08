En
عضو کمیسیون انرژی به تابناک خبر داد؛

مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد

عضو کمیسیون انرژی از ثبت سؤال از وزیر نفت با ۳۳ امضا درباره مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن و توقیف ۳.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در مالزی خبر داد و گفت: مجلس موضوع را به طور جدی در کمیسیون انرژی پیگیری می‌کند تا مسببان این خسارت‌ها شناسایی و معرفی شوند.
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در پرونده کرسنت است / وزیر نفت برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شد

فرهاد شهرکی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن و همچنین مصادره 3.2 میلیارد دلار از دارایی های کشورمان در یک بانک مالزیایی به دلیل اجرای حکم دادگاه بین المللی لاهه در پرونده کرسنت به نفع کشور امارات، اظهار کرد: دیروز در صحن مجلس سوال از وزیر نفت در این خصوص را با 33 امضا ثبت کردیم.

وی در همین زمینه افزود: سوال بنده هم در ارتباط با همین موضوع بود تا مسببین توقیف این اموالی که اینگونه حیف و میل می شود معرفی شوند. این سوال را ثبت کردم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در کیمسیون این موضوع را پیگیری می کنیم و هفته آینده نیز مسئولان مربوطه را به کیمسیون انرژی مجلس دعوت می کنیم تا گزارشی از جزئیات قضیه اعلام شود تا مسبیین در هر لوایی که هستند فارغ از هر گروهی، مشخص شوند.

شهرکی تاکید کرد: ما خواستار توضیح مسئولان مربوطه در این پرونده هستیم تا نحوه بازگشت حق و حقوق مردم مشخص شود. این موضوع را به جد پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش تابناک، قرارداد کرسنت یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی و انرژی ایران است که در اوایل دهه ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم منعقد شد. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شد گاز استخراج‌شده از میدان سلمان در خلیج فارس را به مدت ۲۵ سال با قیمتی پایین به امارات صادر کند.

منتقدان این قرارداد معتقد بودند که قیمت تعیین‌شده بسیار کمتر از نرخ جهانی بوده و منافع ملی ایران را به شدت نادیده می‌گرفت. علاوه بر این، گزارش‌هایی از فساد، رشوه و تخلفات مالی در فرایند عقد قرارداد منتشر شد که موجب توقف اجرای آن و بروز اختلافات حقوقی شد.

پس از لغو یک‌جانبه قرارداد از سوی ایران، شرکت کرسنت علیه کشور در دیوان داوری بین‌المللی لاهه طرح دعوا کرد و در چند مرحله رأی‌هایی به زیان ایران صادر شد.

این پرونده همچنان از منظر حقوقی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه است و نمادی از ضعف نظارت، شفافیت و تصمیم‌گیری در قراردادهای کلان نفت و گاز کشور محسوب می‌شود.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
15
پاسخ
خواهیم دید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
ازجلیلی سوال کنید
ناشناس
| France |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
تحریم را کاغذ پاره میدونیم و قرارداد بین المللی را هم فسخ میکنیم بدون توجه به تبعات آن آقای جلیلی چه پاسخی داری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1131
اون که به وقتش
همزمان با شما اصلاح طلبانی که پرونده های خودتون رو دارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
17
پاسخ
تازه از خواب بیدار شدم ، مصادره شد رفت دنبال چی هستید
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
جلیلی باعث وبانی توقف قرارداد کرسنت (به بهانه نرخ پایین قرارداد) مسبب این جریمه و خسارت کلان می باشد اگر نرخ قرارداد پایین بود چرا بعد با نرخ بالاتر قرارداد نبستین ؟ فقط ایراد و بهانه بی اساس ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
4
6
پاسخ
سلام
بهتر است کلیپ مخالفت آقای زاکانی در مجلس با وزارت زنگنه که بیشتر راجع به کرسنت است و وقایع امروز را پیش بینی می کند را در سایت و شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید تا مردم با ساده انگاری و یاخیانت دارو دسته روحانی و اصلاح طلبان بیشتر آشنا بشوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
زنگنه در یک فایل صوتی کل ماجرا را برای مردم توصیح داد
خیانت جلیلی و دوستان زبل ایشان برای همه روشن شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
متاسفم که هنوز گیر چپ و راست هستید
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
4
پاسخ
یک نکته از این گفتیم تو خود حدیث مفصل خوان
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
5
پاسخ
چه اعتماد به نفسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
7
پاسخ
تبعات فسخ قرارداد بدون رعایت موارد حقوقی اینگونه خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
0
پاسخ
هر وقت جلیلی رفت دادگاه باور میکنیممممممممممممممممممممم بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه
