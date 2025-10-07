En
نعیم قاسم: از حمایت‌های ایران سپاسگزاریم

فرزندان نصرالله اجازه تحقق اهداف اسرائیل را نخواهند داد

دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی به رویداد ملّی «ایران همدل» که امروز سه شنبه در تهران برگزار شد، گفت: فرزندان نصرالله رزمندگانی قهرمان هستند که اجازه تحقق اهداف اسرائیل را نخواهند داد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر از الاعلام الحربی، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی به رویداد ملّی «ایران همدل» که امروز سه شنبه در تهران برگزار شد، به نقش ارزنده شهید سیدحسن نصرالله در پیروزی‌های حزب الله اشاره کرد و گفت: تحقق پیروزی‌ها علیه اسرائیل به دست سیدحسن نصرالله انجام گرفت و موضوع مهم آن است که ایشان یک جامعه مقاوم و مردمی مجاهد تربیت کرد که همواره در حال پیمایش راه حق هستند. شهید نصرالله، شهید فلسطین و شهید شعله مقاومت در منطقه و جهان بود و شهید صفی‌الدین نیز همراه و شریک او در این دستاوردها بشمار می‌رفت.
 
دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: دستاوردها و نتایجی که در لبنان و منطقه می‌بینیم، از ولایت و آموزه‌های امام خامنه‌ای که بر راه و روش امام خمینی هستند، سرچشمه می‌گیرد.
 
وی افزود: وارد نبرد اولی الباس شدیم و نبردی سخت و بسیار دشوار بود، اما ما با قدرت، اراده، استواری و پشتکار از آن بیرون آمدیم و انشاءالله ادامه خواهیم داد. به شما مژده می‌دهم که فرزندان سید حسن نصرالله مجاهدان و رزمندگانی قهرمان هستند و اجازه نخواهند داد که اسرائیل به اهدافش برسد. ما به یاری خداوند متعال قوی هستیم و از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران بسیار سپاسگزاریم.
 
وی ادامه داد: به ایران به‌خاطر ایستادگی افسانه‌ای در برابر تجاوز اسرائیلی-آمریکایی به‌مدت دوازده روز تبریک می‌گویم. پیروزی ایران در زمان حال و در تاریخ ثبت شده است و ما می‌دانیم که ایران تاوان ایستادن در کنار حق، مقاومت و فلسطین را می پردازد.

