به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل متحد شامگاه سهشنبه در سخنانی بیان کرد: «سازمان ملل متحد همچنان نسبت به پتانسیل دیپلماسی در مورد برجام خوشبین است.»
بنا بر این گزارش، سخنگوی سازمان ملل تاکید: «ما فکر میکنیم که باب دیپلماسی با ایران هرگز بسته نمیشود.»
در اواخر ماه اوت، تروئیکای اروپا (بریتانیا، فرانسه و آلمان) به شورای امنیت سازمان ملل متحد از آغاز مکانیسمی برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه ایران که توسط توافق هستهای ۲۰۱۵ لغو شده بود، اطلاع دادند.
در اواخر ماه سپتامبر، این شورا به اعمال دوباره تحریمها علیه ایران رای مثبت داد و طبق اقدام یکجانبه و خصمانه غرب، این تحریمها محدودیتهای جدید، انتقال مواد و فناوریهای مرتبط با هستهای، فروش سلاحهای متعارف سنگین و فناوری تولید موشکهای بالستیک و مسدود کردن داراییهای خارجی ایران را شامل میشود.
مذاکرات صلح غزه
سخنگوی سازمان ملل با اشاره به مذاکرات صلح در نوار غزه و طرح ۲۰ بندی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا درخصوص این باریکه گفت: «پیشنهاد اخیر رئیسجمهور ترامپ فرصتی را ارائه میدهد که باید برای پایان دادن به این درگیری غمانگیز از آن استفاده شود.»
دوجاریک ضمن تاکید بر «حمایت بیدریغ» سازمان ملل از این ابتکار، ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق قطعنامهای نیز آن را تایید کند.