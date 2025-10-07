En
اقدام مجلس برای بازگشت دانشجویان پزشکی به کشور

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی نحوه انتقال دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۶۵
| |
683 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: مقرر شد کمیته‌ای متشکل از ۸ نفر از کمیسیون‌های بهداشت و آموزش به ریاست حمیدرضا حاج بابایی نایب رئیس مجلس و با حضور نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نسبت به جمع بندی پیشنهادات اقدام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر نهایی خود را در این رابطه اعلام کند.

اسحاقی گفت: نوسانات نرخ ارز و تورم، فشار مضاعفی از لحاظ اقتصادی به خانواده های دانشجویان ایرانی رشته های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی خارج از کشور وارد کرده بنابراین متقاضی هستند که فرزندانشان برای ادامه تحصیل و کار وارد کشور شوند.

وی افزود: در سال ۲۰۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت نسبت به تصویب مصوبه ای اقدام کردند که بر اساس آن دانشجویانی که در دانشگاه های معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت و درمان در خارج از کشور تحصیل می کنند و ۷۲ واحد را گذراندند و دارای معدل بالا و مورد قبول هستند اگر با شرکت در آزمونی داخل کشور، ۶۰ درصد نمره قبولی را کسب کنند ۲ درصد از آنها می توانند در دانشگاه‌های داخلی تحصیل کنند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: خانواده‌های دانشجویان در این رابطه اعلام کردند که ۲ درصد عدد ناچیزی است و پیشنهاد دادند که یا برداشته شود یا میزان پذیرش دانشجویان اصلاح و افزایش یابد.

اسحاقی یادآور شد: در نشست مشترک امروز، اعضای کمیسیون بهداشت و آموزش، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، وزیر بهداشت، معاون آموزشی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه نظرات خود را مطرح کردند و در نهایت مقرر شد کمیته ای متشکل از ۸ نفر از اعضای کمیسیون های بهداشت و آموزش به ریاست حمیدرضا حاج بابایی نایب رئیس مجلس و با حضور نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرات بهداشت و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نسبت به جمع بندی پیشنهادات اقدام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر نهایی خود را در این رابطه اعلام کند.

مجلس کمیسیون بهداشت دانشجویان پزشکی بازگشت به کشور خبر فوری
