انفجار در نزدیک دفتر نخست وزیری فرانسه

رسانههای محلی فرانسه گزارش کردند که پیش از آنکه یک ون در چند قدمی محلی که رهبران سیاسی فرانسه در بحبوحهی بحران دولتی گرد هم آمده بودند، آتش بگیرد. صدای انفجارهایی در پاریس شنیده شد. این حادثه در خیابان «ورن» در منطقه هفتم پاریس رخ داد. در نزدیکی این محل، هتل ماتینیون قرار دارد که دفتر نخستوزیر فرانسه است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، هنوز علت دقیق انفجارها یا آتشسوزی مشخص نشده است، اما تصویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، دود سیاهی را نشان میدهد که از یک ون متعلق به شرکت Cielis (مدیر شبکه روشنایی عمومی شهر) بلند میشود. به گفتهی آتشنشانها به روزنامه لو پاریزین، آتش به ساختمانهای اطراف سرایت نکرده است.
این حادثه درست دو روز پس از استعفای نخستوزیر فرانسه سباستین لکورنو با گذشت ۲۷ روز از منصبش صورت گرفته است. در حالی که سریال کنار رفتن نخستوزیران فرانسه طی سالهای اخیر با استعفای روز یکشنبه لکورنو ادامه یافته، وزیر دفاع برای پایان این بحران، از دولت خارج شد. اعلام استعفای برونو لومر پس از آن صورت گرفت که تعیین او به عنوان وزیر دفاع فرانسه، جنجالهای زیادی را در کشور به دنبال داشت. حزب راستگرای جمهوریخواهان فرانسه، به شدت با تعیین لومر مخالفت کرد و او را مظهر سیاستهای اقتصادی نامحبوب امانوئل ماکرون دانست.