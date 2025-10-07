حیدریان سرمربی استقلال شد

محمدرضا حیدریان، بازیکن سابق تیم ملی فوتسال ایران و استقلال از چهره‌های پرافتخار این رشته، با حضور در دفتر باشگاه استقلال و در حضور دکتر علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه، قرارداد خود را به‌عنوان سرمربی تیم فوتسال آقایان استقلال امضا کرد.

حیدریان از اسطوره‌های فوتسال ایران به شمار می‌رود و عنوان «مرد سال فوتسال آسیا» را نیز در کارنامه دارد. او سال‌ها با پیراهن تیم ملی افتخارات متعددی کسب کرده و سابقه دوران لژیونری در فوتسال ایتالیا را نیز دارد.

سرمربی جدید آبی‌پوشان علاوه بر دوران درخشان بازیگری، سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران و تیم‌های باشگاهی را در کارنامه خود دارد.

باشگاه استقلال برای محمدرضا حیدریان در مسیر جدید همکاری، آرزوی موفقیت و افتخارآفرینی دارد.