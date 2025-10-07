En
حیدریان سرمربی استقلال شد

محمدرضا حیدریان، بازیکن سابق تیم ملی فوتسال ایران و استقلال از چهره‌های پرافتخار این رشته، با حضور در دفتر باشگاه استقلال و در حضور دکتر علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه، قرارداد خود را به‌عنوان سرمربی تیم فوتسال آقایان استقلال امضا کرد.
حیدریان سرمربی استقلال شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال، محمدرضا حیدریان، بازیکن سابق تیم ملی فوتسال ایران و استقلال از چهره‌های پرافتخار این رشته، با حضور در دفتر باشگاه استقلال و در حضور دکتر علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه، قرارداد خود را به‌عنوان سرمربی تیم فوتسال آقایان استقلال امضا کرد.

حیدریان از اسطوره‌های فوتسال ایران به شمار می‌رود و عنوان «مرد سال فوتسال آسیا» را نیز در کارنامه دارد. او سال‌ها با پیراهن تیم ملی افتخارات متعددی کسب کرده و سابقه دوران لژیونری در فوتسال ایتالیا را نیز دارد.

سرمربی جدید آبی‌پوشان علاوه بر دوران درخشان بازیگری، سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران و تیم‌های باشگاهی را در کارنامه خود دارد.

باشگاه استقلال برای محمدرضا حیدریان در مسیر جدید همکاری، آرزوی موفقیت و افتخارآفرینی دارد.

محمدرضا حیدریان تیم ملی فوتسال فوتسال آسیا باشگاه استقلال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
آخه چرا این پیراهن را به شکل کیسه حمام طراحی کردید ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
شکل لنگ خوبه؟
