هشدار سردار موسوی به هرگونه اقدام از سوی دشمن

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در دیدار با فرمانده هوافضای سپاه، با اشاره به وقاحت آمریکایی‌ها در ابراز ادعای کاهش برد موشک‌های ایران به زیر ۵۰۰ کیلومتر گفت: آمریکایی‌ها این آرزو را به گور خواهند برد.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۹۵
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور با سردار موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان؛ رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در دیدار با سردار سیدحسین موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن تبریک انتصاب وی، بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نقش تعیین‌کننده توان موشکی و پهپادی کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تأکید کرد.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید تهرانی مقدم و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خصوصا شهید حاجی‌زاده، و معاون وی شهید باقری و همرزمان ایشان، از پیشرفت‌های شگفت انگیز موشکی کشور و ارتقاء توان رزمی نیرو‌های مسلح سپاسگزاری کرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، انتصاب سردار موسوی را نشان از لیاقت، شایستگی و سابقه درخشان و عملیاتی وی دانست و با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، خاطرنشان ساخت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ضربات کوبنده موشک‌ها و پهپاد‌های ایران با حجم بالای تخریب، دقت و عبور از پدافند چندلایه، سرنوشت جنگ تحمیلی را به نفع ایران اسلامی تغییر داد و کاری کرد که دشمن صهیونی دست تسلیم بالا ببرد و تقاضای آتش‌بس کند.

وی خاطر نشان ساخت امروز قدرت موشکی و پهبادی ایران کابوس صهیونیست‌های کودک‌کش شده است و آروزی آنها توقف این قدرت است تا آنجا که معاون رئیس جمهور آمریکا در کمال وقاحت می‌گوید: برد موشک‌های ایران باید به زیر پانصد کیلومتر تقلیل یابد. البته آنها این آرزو را به گور خواهند برد.

وی همچنین، با اشاره به حملات موشکی ایران در پاسخ به تجاوزات آمریکا، اظهار داشت: حمله به عین‌الاسد و العدید بعد از جنگ جهانی دوم در نوع خود بی‌نظیر بود و نشان داد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیرو‌های مسلح چقدر در محاسبات دشمن تأثیرگذار هستند.

در این دیدار، سردار موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن ارائه گزارش از نقش نیروی هوافضای سپاه در ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونی و وضعیت و اقدامات اساسی صورت گرفته پس از جنگ، اعلام کرد: بحمدالله با ترمیم خسارات وارده، آمادگی کامل جهت مقابله قاطع و سریع با هرگونه تهدید و ماجراجویی دشمن را داریم.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان سردار موسوی نیروهای مسلح سازمان قضایی برد موشکی آمریکا ایران جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
