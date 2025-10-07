En
چرا گرانفروشی نان در تهران متوقف نمی‌شود؟!

با وجود تشکیل پرونده‌های متعدد تخلف و پلمب واحد‌های متخلف، بازار نان در استان تهران همچنان در آتش گرانفروشی می‌سوزد.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۹۲
465 بازدید
|
۸
چرا گرانفروشی نان در تهران متوقف نمی‌شود؟!

در ماه‌های اخیر، بازار نان در استان تهران با چالش‌های متعددی روبرو بوده است، علی‌رغم تعیین نرخ‌های مصوب توسط مراجع قانونی، گزارش‌های متعدد از گرانفروشی و تفاوت قیمت‌ها در نانوایی‌های مختلف حکایت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت نان سنگک سنتی در استان تهران از ابتدای مرداد ۱۴۰۴ به ۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است، در حالی که برخی نانوایی‌ها آن را تا ۱۵ هزار یا حتی ۲۰ هزار تومان عرضه می‌کنند، این وضعیت نه تنها قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم نظارت و توزیع یارانه آرد است.

سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ هزار فقره پرونده مرتبط با تخلفات نانوایی‌ها تشکیل داده و به آن‌ها رسیدگی کرده است.

قیمت نان در استان تهران از تابستان ۱۴۰۳ تاکنون چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است، آخرین مصوبه کارگروه تنظیم بازار استانداری تهران در مرداد ۱۴۰۴، نرخ نان بربری ساده را ۵ هزار و ۳۵۰ تومان، لواش را یک هزار و ۳۰۰ تومان و تافتون را دو هزار و ۶۰۰ تومان تعیین کرد، این افزایش‌ها به دلیل رشد هزینه‌های تولید، از جمله قیمت آرد، انرژی و دستمزد کارگران، اعمال شده است.

هیچ عرضه بالاتر از قیمت مصوبی را نمی پذیریم

با این حال، در عمل، بسیاری از نانوایی‌ها نرخ‌های بالاتری اعمال می‌کنند. برای مثال، گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که نان سنگک در برخی نقاط تهران تا ۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود، در حالی که در مناطق دیگر همان نان با قیمت ۷ هزار و ۳۵۰ تومان عرضه می‌شود. این تفاوت‌ها اغلب به افزودنی‌هایی مانند کنجد نسبت داده می‌شود، اما بررسی‌ها حاکی از کم‌فروشی است؛ مواردی مانند دو بار کشیدن کارت برای یک نان ۵ هزار و ۳۵۰ تومانی که منجر به دریافت ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان می‌شود.

سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرده که هرگونه افزایش قیمت بدون تأیید رسمی، تخلف محسوب می‌شود، با این وجود، گزارش‌های میدانی از ادامه این روند خبر می‌دهند.

در استان تهران نیز، حشمت الله عسگری معاون استاندار به خبرنگار مهر گفت: جریمه نانوایان متخلف تا ۱۰ برابر افزایش یافته و بیش از ۱۰ هزار نانوایی تحت نظارت قرار گرفته‌اند. این اقدامات شامل پلمپ واحدهای صنفی متخلف نیز می‌شود، مانند موردی که یک نانوایی به دلیل گرانفروشی و استفاده از دستگاه پوز غیررسمی پلمپ شد.

وی تأکید کرد: هیچ عرضه بالاتر از قیمت مصوبی را نمی پذیریم و مبنای فعلی برخورد، نرخ‌های مصوب است.

عسگری گفت: مردم می‌توانند موارد تخلف را به کارگروه آرد و نان اطلاع دهند و این اقدامات منجر به تشکیل پرونده برای هزاران واحد صنفی شده است.

شکاف گسترده بین سیاست گذاری و اجرا

با این حال، ادامه تخلفات نشان‌دهنده شکاف بین سیاست‌گذاری و اجرا است.

نانوایان اما معتقدند که نرخ‌های مصوب با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و هزینه‌های عملیاتی، از جمله دستمزد کارگران که حداقل دو میلیون تومان در روز است، روزانه ۱۵ تا ۱۷ ساعت کار و سهمیه محدود آرد (معمولاً چهار کیسه در روز)، سودآوری را کاهش داده است، علاوه بر این، هزینه‌های جانبی مانند آب، برق، گاز و مالیات بر عهده نانوایان است.

یکی از نانوایان به خبرنگار مهر گفت: با این سهمیه آرد، حتی هزینه کارگر تأمین نمی‌شود، چه رسد به سود.

سیستم تخصیص سهمیه آرد بر اساس ملاک‌هایی مانند تعداد پخت و فروش واقعی تعیین می‌شود، اما نانوایان ادعا می‌کنند که دستگاه های نانینو مشکلات متعددی دارد و سهمیه را کاهش می‌دهد.

قیمت نان رها نشده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های تهران به خبرنگار مهر گفت: با نانوایان گران‌فروش برخورد می‌شود.

حمید القاصی مهر از اجرای طرح برخورد با گرانفروشی نان در تهران خبر داد و تأکید کرد: همه واحدهای نانوایی باید نرخ‌نامه رسمی را نصب کنند.

وی گفت: این طرح در پاسخ به شکایت‌های مردمی درباره افزایش خودسرانه قیمت و کاهش کیفیت نان اجرا می‌شود. همچنین، نصب تابلوهای مشخص‌کننده نوع آرد، قیمت و وزن نان الزامی بوده و عدم رعایت آن، گرانفروشی تلقی می‌شود.

این مسئول با بیان این که موضوع قیمت نان به درستی مدیریت نمی‌شود، گفت: اما این موضوع که بگوییم، قیمت نان رها شده است و رعایت نمی‌شود را نمی‌پذیریم.

نان؛ بازیِ بی‌پایان گرانفروشی و نظارت

در سطح ملی، شرکت بازرگانی دولتی ایران هرگونه افزایش قیمت را گرانفروشی دانسته و از مردم خواسته تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. اما کارشناسان معتقدند جریمه‌ها و پلمپ‌ها کافی نیست و نیاز به اصلاح ساختاری وجود دارد.

برخی کارشناسان تک نرخی شدن نان را راه حل می دانند

بسیاری از مردم و کارشناسان، راه‌حل را در تک‌نرخی شدن قیمت نان و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان می‌دانند، رئیس اتاق اصناف تهران در مرداد ۱۴۰۴ خواستار حذف یارانه آرد و تخصیص مستقیم آن به مردم شد تا رانت و تخلفات کاهش یابد، این رویکرد می‌تواند بازار را رقابتی کند و مردم بدانند دقیقاً چه قیمتی پرداخت کنند.

سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران نیز اعلام کرده بود، که با آزادسازی قیمت، نان تا ۱۱۰ درصد گران می‌شود، اما یارانه مستقیم به مردم پرداخت خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد که تک‌نرخی شدن، زمینه تخلفات را از بین می‌برد و یارانه به‌طور مستقیم به دست مردم می‌رسد.

در حال حاضر، نان خشک گاهی گران‌تر از نان تازه فروخته می‌شود که نشان‌دهنده مشکلات کیفی آرد است.

بازار نان در استان تهران، به عنوان یکی از اقلام اساسی سبد خانوار، نیازمند اصلاحات فوری است، افزایش قیمت‌های مصوب، تخلفات گسترده و هزینه‌های بالای تولید، از چالش های این بازار است و اقدامات نظارتی مانند طرح ویژه تعزیرات و جریمه‌ها، گام‌های مثبتی هستند، اما بدون تغییرات ساختاری مانند تک‌نرخی شدن و پرداخت یارانه مستقیم، مشکلات ادامه خواهد یافت.

دولت می‌تواند با واقعی کردن قیمت‌ها و تمرکز بر کیفیت آرد، اعتماد عمومی را بازگرداند. در نهایت، این اصلاحات نه تنها تخلفات را کاهش می‌دهد، بلکه به پایداری اقتصادی کمک می‌کند. مردم انتظار دارند مراجع مسئول، با توجه به گزارش‌های مردمی، اقدامات مؤثرتری اتخاذ کنند.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
1
پاسخ
چیزهای دیگه گران فروخته نمیشن احیانا؟؟ وقتی همه چی گران شده چرا نان نباید بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
چون نانوا اردو میگیره کیسه ای 40هزار میفروشه ازاد کیسه ای 600هزار ونصف اردوشو نمی پزه بعدظر 2ساعت کار نمیکنندتازه همون یه زره ارد را هم چند برابر میفروشه با نانهای بی کیفیت وکوچک خستمون کردن نان را صنعتی کنید این همه عذاب نکشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
1
پاسخ
نان گران و البته بسیار بی کیفیت ، متاسفانه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
1
پاسخ
یکبار برای یک مدت مشخص نان را گران کنید و با کیفیت به مردم بدهید.
هم گران می کنند هم کیفیت را خرابتر می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
1
پاسخ
سلام ،سازمان تعزیرات می گوید هرگونه افزایش قیمت نان را نمی پذیرد
نانوا می گوید گران می فروشم و جریمه تعزیرات را پرداخت می کنم
این اوضاع به نفع سازمان تعزیرات است
جریمه ها به جساب سازمان تعزیرات می رود و مردم تاوان بی کفایتی تعزیرات را باید بدن .
با تورم بیش از حد گوشت و کمبود مرغ بدلیل رانت غذای مرغ قوت بیشتر مردم نان و تخم مرغ شده از اول سال1404 وقتی صادرات است مردم باید تخم مرغ را شونه ای دویست هزار تومان (میدان تره بار) بخرن و وقتی صادرات نیست شونه ای نود هزار تومن می شود متاسفانه نمی توانند کنترل نمایند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
جریمه اگه یک میلیارد باشه وسهمیه نانوایی یک ماه قطع ونانواهای همسایه 2ساعت اضافه کاری وان سهمیه را بگیرن وچخت کنند وبنر بزن این نانوایی تخلف کرده درست میشه
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
دوستان چرا به ضعیف ترین زحمتکشان این کشور گیر می دهید ...
خسارت آنها به اعتماد و اقتصاد کشور چقدر است ...؟ سالی مثلا. 5 هزار یا 60 هزار میلیارد ....
باور کنید اندازه یک هفته خسارت ترافیک خاوران نیست که 20 تا وانتی درست کرده اند ....
روزی حداقل 5 ساعت هزاران خودرو در ترافیک ایجاد شده اذیت می شوند ...
حساب کردیم روز 900 میلیون سوخت و زمان هدر می رود ...
البته می دونم به هیچ کس مربوط نیست ...
ممنون از تذکرتان ...
دوستان نانوا باید تشویق شوند که ترافیک 200 متری درست نمی کنند ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
چون همه جا گرانه در ضمن امسال برداشت گندم به 8میلیون هم نرسید درصورتی سالها بود 14میلیون تن برداشت داشتیم وکسری حدود 6میلیون تن باید وارد بشه به نظرتون با این تحریمها میزارن حالا قاچاق ارد به پاکستان وکردستان عراق وافغانستان بماند خودشون میخوان گران باشه که مصرف کمتر بشه واز این بحران خشسگسالی عبور کنیم لطفا پول یارانه نان را به حساب افراد بریزید بعد ارد ازاد کنید تا حداقل قاچاق نشه
