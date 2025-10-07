En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیوارنگاره لسان الغیب

در آستانه‌ روز بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ حافظ شیرازی از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۷۹
| |
312 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک؛ در آستانه‌ روز بزرگداشت شاعر و عارف بزرگ حافظ شیرازی از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

 

دیوارنگاره لسان الغیب

اشتراک گذاری
برچسب ها
دیوارنگاره میدان ولیعصر لسان الغیب
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیوارنگاره میدان انقلاب به مناسبت سالگرد شهید سیدحسن نصرالله
ایران قهرمان جهان؛ دیوارنگاره تازه میدان انقلاب
نقش کشتی‌گیران ایرانی بر دیوارنگاره میدان انقلاب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
غیر از پروین اعتصامی نام سایر شاعران زن داخل دیوار نگاره رو میشه ذکر کنید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۵ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ak3
tabnak.ir/005ak3