En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هفته فرهنگی تهران با شعار «تهران دوست‌داشتنی» برگزار می‌شود

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از آغاز اجرای ویژه‌برنامه‌های هفته فرهنگی تهران در ۴۴ نقطه پایتخت خبر داد
کد خبر: ۱۳۳۲۸۴۶
| |
156 بازدید
هفته فرهنگی تهران با شعار «تهران دوست‌داشتنی» برگزار می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از شهر؛ مصطفی زیبایی‌نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به برگزاری «هفته تهران دوست‌داشتنی» گفت: این رویداد فرهنگی از ۱۴ تا ۲۳ مهرماه با هدف تبیین و نمایش هویت اصیل شهر تهران و معرفی مفاخر، پهلوانان، فرهیختگان و اماکن تاریخی پایتخت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی این برنامه‌ها در سطح شهر اظهار کرد: امسال ویژه‌برنامه‌های هفته تهران در ۴۴ نقطه از مناطق ۲۲گانه پایتخت برگزار خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که هر منطقه با برپایی استیج‌های ثابت یا سیار در نقاط پرتردد، میزبان اجرای گروه‌های موسیقی اقوام، سرود‌های میدانی، تئاتر خیابانی، استندآپ کمدی، پخش کلیپ‌های هویتی و برنامه‌های شاد و متنوع برای خانواده‌ها خواهد بود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه هفته فرهنگی تهران با شعار «تهران دوست‌داشتنی» برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: اجرای «سرود تهران»، موسیقی اقوام، نمایش‌های عروسکی، مسابقات نوجوانان، نورافشانی و برپایی ایستگاه‌های پذیرایی از جمله بخش‌های اصلی این برنامه‌هاست که هر روز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در میادین و بوستان‌های منتخب پایتخت اجرا می‌شود.

وی افزود: در کنار این برنامه‌ها، بخش‌های مختلف شهرداری تهران نیز برای گرامیداشت هفته تهران دوست داشتنی، مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی را در نقاط مختلف شهر تدارک دیده‌اند تا این رویداد به جشنواره‌ای شهری و فراگیر برای همه شهروندان تهرانی تبدیل شود.

زیبایی‌نژاد ادامه داد: تلاش ما این بوده که همه شهروندان در هر نقطه‌ای از تهران بتوانند در این هفته، جلوه‌ای از فرهنگ، هنر و نشاط شهری را تجربه کنند. اجرای برنامه‌ها در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران برنامه‌ریزی شده و از میدان تجریش و ونک تا میدان راه‌آهن و بوستان ولایت را در بر می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هفته فرهنگی تهران فرصتی برای تقویت همدلی و همبستگی اجتماعی، ارتقای نشاط جمعی و نمایش چهره واقعی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است و تمام برنامه‌ها بر پایه ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی طراحی شده‌اند.

زیبایی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرای این برنامه‌ها، گروه‌های هنری و موسیقی اقوام، گروه‌های سرود، عوامل اجرایی و هنرمندان به‌صورت منسجم و هماهنگ در مناطق حضور خواهند داشت تا فضای شهر در این ایام، حال و هوایی فرهنگی، پرشور و مردمی به خود بگیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هفته فرهنگی تهران تهران دوست داشتنی زیبایی نژاد
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهران دوست‌داشتنی با ۲۵ روایت تازه
ورود کمپین «تهران دوست داشتنی» به حوزه گردشگری
رونمایی از کتاب‌های «تهران دوست‌داشتنی» + عکس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۹ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۳ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ajW
tabnak.ir/005ajW