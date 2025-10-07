En
«عیار ۲۴» راهی بازار نشر شد/قصه زنانی که طلاهای خود را بخشیدند

کتاب «عیار ۲۴؛ روایتهایی از پایمردی طلایی زنان ایرانی» نوشته معصومه صفایی راد توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «عیار ۲۴؛ روایتهایی از پایمردی طلایی زنان ایرانی» نوشته معصومه صفایی راد به‌تازگی توسط انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) منتشر و راهی بازار نشر شده است. 

در پی انفجار پیجرها در لبنان و سپس شهادت سید حسن نصرالله، رهبر انقلاب در واکنش به حوادث کشور لبنان فرمودند: «بر همه‌ مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب‌الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند». بعد از این پیام، مردم ایران کمک‌های همدلانه‌ خود را در قالب پویشی با عنوان «ایران همدل» به دست مردم کشور لبنان رساندند.

کتاب عیار ۲۴، در ۱۶۰ صفحه داستان زنانی را نقل می‌کند که پایمردی خود را با اهدای طلا نشان دادند تا سهم خودشان را در مبارزه با صهیونیست‌ها بپردازند. این کتاب مواضع زنانی از سراسر ایران با سنین مختلف را در ۵۱ روایت می‌کند. 

چاپ نخست این کتاب به‌تازگی و در سالگرد نماز جمعه‌ نصر توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر و روانه‌ بازار نشر شده است.

سیدحسن نصرالله ایران همدل رهبر انقلاب کتاب لبنان
