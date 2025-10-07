قیمت جدید دلار و یورو+ جدول

صبح سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ بازار ارز با سقوطی غیرمنتظره آغاز شد؛ قیمت دلار که هفته گذشته از ۱۱۸ هزار تومان عبور کرده بود، حالا به کف ۱۱۱ هزار تومان رسیده است. یورو نیز بیش از ۳۵۰۰ تومان کاهش یافت و سایر ارزها در مسیر نزولی قرار گرفتند. کارشناسان این افت را نتیجه ورود سنگین بانک مرکزی و تغییر فضای روانی بازار میدانند. در ادامه، جزئیات کامل نرخ دلار، یورو و سایر ارزها را بههمراه تحلیل روند بازار امروز میخوانید.
به گزارش تابناک؛ دلار امروز ۱۵ مهر با سقوط بیش از ۲۷۰۰ تومان به ۱۱۱ هزار تومان رسید. جزئیات کامل قیمت یورو، پوند، درهم و تحلیل بازار ارز را بخوانید.
سقوط شدید نرخ ارز در بازار امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
صبح امروز بازار ارز با شوک تازهای آغاز شد. دلار که در هفته گذشته رکورد ۱۱۸ هزار تومان را لمس کرده بود، ناگهان تا کف ۱۱۱ هزار تومان عقبنشست و یورو نیز بیش از ۳۵۰۰ تومان ریخت. معاملهگران فردوسی از «بهت و سکوت» بازار میگویند و تحلیلگران معتقدند که سیاستهای جدید بانک مرکزی بازار را وارد فاز تازهای کرده است.
چرا دلار امروز سقوط کرد؟
تحلیلها نشان میدهد ریزش امروز دلار نتیجهی مستقیم دو عامل بوده است: افزایش عرضهی ارزی از سوی بانک مرکزی و تغییر انتظارات روانی در بازار.
به گفتهی یکی از فعالان بازار: «صبح امروز حجم اسکناس در بازار بهطور محسوسی زیاد شد. انگار بانک مرکزی با تمام توان وارد شده. خیلیها شوکه شدند.»
بانک مرکزی با ورود گسترده به دو بازار تهران و امارات، فروش اسکناس و حواله را افزایش داده و همین اقدام باعث شد قیمتها ناگهان سقوط کند.
آخرین قیمت دلار امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
حواله دلار در مرکز مبادله: ۷۰,۲۸۱ تومان
اسکناس دلار: ۷۱,۷۳۸ تومان
دلار آزاد: حدود ۱۱۱,۱۲۰ تومان (افت ۲,۷۰۰ تومانی)
در این میان، معاملهگران از شکستن «کف مقاومتی ۱۱۲ هزار تومان» سخن میگویند. حالا نگاهها به مرز ۱۱۰ هزار تومان دوخته شده است — سطحی که اگر شکسته شود، احتمال ادامه روند نزولی جدیتر میشود.