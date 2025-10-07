به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ این جنایت تکاندهنده حدود ساعت ۲۳ یکشنبه شب گذشته هنگامی لو رفت که یکی از ماموران انتظامی در تماس تلفنی با قاضی ویژه قتل عمد مشهد از کشف جسدی خونآلود با دست و پاهای بسته در اتاقک پشتبام یک منزل مسکونی خبر داد. با توجه به اهمیت این جنایت هولناک، بلافاصله قاضی دکتر صادق صفری با دستورهای قضایی از افسران انتظامی خواست با دقت از صحنه جرم محافظت کنند و افراد مظنون را زیر نظر بگیرند.
از سوی دیگر هم قاضی باتجربه شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حالی عازم خیابان امام رضا (ع) ۷۴ (محل وقوع قتل در حوزه استحفاظی کوی پلیس) شد که گروه بررسی صحنه جرم و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد نیز به همراه دکتر رضازاده (پزشک قانونی) در کنار قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفتند تا با راهنماییهای قضایی ابعاد گوناگون این جنایت را بررسی کنند.
آنها بعد از طی حدود ۲۰ متر در کوچه یک متری وارد منزلی شدند که نردبانی فلزی و لرزان به میلهای آهنی بسته شده و تنها راه رسیدن به اتاقک پشتبام بود. اگرچه عبور از آن دلهرهآور و بهسختی ممکن بود، اما چاره دیگری نبود.
بالاخره مقام قضایی و گروه جنایی به اتاقکی پر از ضایعات و لوازم مختلف رسیدند که هر لحظه امکان ریزش سقف لرزان با تکههای ایرانیتی وجود داشت. جسد طنابپیچ وسط اتاقک بود و سر و صورت و پیکر زخمی با دندانهای شکسته مقتول از جنایتی وحشتناک حکایت میکرد. جسد مربوط به جوانی حدودا ۴۴ ساله به نام «عادل-چ» بود که بنا به نظر پزشک قانونی حدود ۳۶ تا ۴۸ ساعت از مرگ وی میگذشت.
وسط پشتبام قفس کبوتران وجود داشت و در گوشه دیگر آن مجموعهای از فندک، شیشه عطر، قاب عکس، ضبط و... خودنمایی میکرد؛ گویی لوازم خاطرهانگیز جمعآوری شده بود. با توجه با اینکه جسد در میان انواع لوازم کوچک و بزرگ و حتی ضایعات قرار داشت، به دستور قاضی صفری به بیرون از اتاقک انتقال یافت تا تحقیقات شبانه با دقت بیشتری صورت گیرد.
پارچههایی به دور گردن و دهان مرد ۴۴ ساله حلقه شده و بند کفش نیز به دور چشمان وی در حالی محکم بسته شده بود که میله آهنی (میلگرد قلم بنایی) هم در دهان او قرار داشت به طوری که دندانهای وی خرد شده بود و صحنه دلخراشی از شکنجههای هولناک را حکایت میکرد.
همسر مقتول که در محل وقوع جنایت حضور داشت، به قاضی دکتر صادق صفری گفت: من در حالی که ۲ فرزند داشتم از شوهر سابقم طلاق گرفتم و ۱۶ سال قبل با «عادل» ازدواج کردم که حاصل آن یک فرزند است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از برادرش (مظنون به جنایت) خبر ندارد، ادامه داد: «او عصر امروز (یکشنبه) سوئیچ خودرو را برداشت و به مکان نامعلومی رفت.
پنجشنبه گذشته همسرم ساعت ۵ بامداد به خانه آمده بود که من خواب بودم. برادرم نیز که مدعی بود جا و مکانی برای زندگی ندارد و به زور با ما زندگی میکرد، در اتاقخواب بود. من بارها قصد داشتم او را بیرون کنم، ولی شوهرم به خاطر احساس عاطفیش مانع میشد و میگفت گناه دارد!
خلاصه پنجشنبه همسرم بیرون رفت و به من گفت زود برمیگردد. او اندکی مواد مخدر صنعتی مصرف میکرد و چند روز بود که خواب نداشت، اما من هیچگاه صدای درگیری نشنیدم.
برادرم قصد داشت لوازم ضایعات پشتبام را بفروشد، اما من مانع شدم و اصرار کردم که همسرم خودش میداند چه لوازمی ضایعاتی است چراکه او روی آن لوازم بسیار حساس بود و معمولا اوقاتش را بهتنهایی در اتاقک پشتبام سپری میکرد.
وقتی از دور دیدم بخشی از اتاقک تخریب شده است خیلی تعجب کردم. با وجود این برادرم اجازه نداد که به پشتبام بروم به همین دلیل از او خواستم ببیند شوهرم داخل اتاقک هست یا نه. او هم نگاهی انداخت و گفت عادل اینجا نیست.
برادرم سابقه اسیدپاشی و قتل در شهرستان رودسر را دارد که فکر میکنم رضایت گرفته است. امروز هم وقتی به طور مشکوک سوئیچ خودرو را برداشت و رفت، سریع خودم را به پشتبام رساندم و با جسد خونآلود و طنابپیچ شوهرم روبهرو شدم و بعد هم همسایهها خبر دادم.»
در حالی که تحقیقات مقام قضایی تا صبح روز دوشنبه ادامه داشت، دستور دستگیری متهم فراری صادر شد و بدین ترتیب بررسیهای تخصصی و رصدهای اطلاعاتی زیر نظر مستقیم سرهنگ جوادبیگی رئیس پلیس آگاهی مشهد به گروه ویژه کارآگاهان اداره جنایی سپرده شد.