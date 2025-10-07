قیمت جدید طلا و سکه برای امروز ۱۵ مهر

بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۱۱۲ میلیون تومان قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه در شرایطی است که برخی از فعالان بازار عنوان می‌کنند در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، سکه دوباره وارد کانال ۹۰ میلیون تومان و طلا وارد کانال ۹ میلیون تومان می‌شود.

بازار طلا در حالی وارد روز سه شنبه، پانزدهم مهرماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که کاهش ۷۲ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.



هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم به نرخ ۴۵ میلیون و ۶۱۲ هزار تومان رسیده که از کاهش ۳۱۹ هزار تومانی قیمت حکایت دارد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۴ میلیون و ۴۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که ۹۷ هزار تومان کاهش قیمت داشته است. هر گرم طلای دست دوم نیز ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است که کاهش ۷۲ هزار تومانی قیمت را نشان می‌دهد.

نیم سکه ۵۹ میلیون تومان شد

در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز سه شنبه، پانزدهم مهرماه شد که سکه در کانال ۱۱۲ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۱۱۲ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان دیده می‌شود که ۳۱۵ هزار تومان در طول ۲۴ ساعت گذشته ارزان شده است.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز ۱۰۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان شده است که از کاهش یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومانی قیمت حکایت دارد. نیم‌سکه اما با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی، ۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است.

ربع‌سکه هم با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی، ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دیده می‌شود.