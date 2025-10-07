قیمت خودرو امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو همسو با کاهش نرخ ارز به مسیر نزولی خود ادامه داد.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، مدتی است که بازار خودرو جایگاه سابق خود را بهعنوان محلی برای سرمایهگذاری سودآور از دست داده است. حاکمیت رکود تورمی، کاهش بازدهی و ثبات نسبی قیمتها باعث شده که نگاه سرمایهای به این بازار کمرنگ شود. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که تداوم این وضعیت پایدار نیست و هرگونه وقفه در تولید یا عرضه خودرو میتواند دوباره نگاه سوداگرانه را به بازار بازگرداند و موج تازهای از افزایش قیمتها را رقم بزند.
قیمت خودروهای داخلی
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی بود. بر همین مبنا، این هاچبک داخلی ۱۸ میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و ۹۵ میلیون تومان ایستاد. همچنین، دنا پلاس بورسی نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان معامله شود.
میان محصولات سایپا، شاهین GL بیشترین افت قیمت در روز جاری را پشت سر گذاشت. بر این اساس، این سدان داخلی ۱۱ میلیون تومان ارزان شد تا با برچسب قیمتی ۹۵۵ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.
قیمت خودروهای مونتاژی
محصولات مدیران خودرو نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشتند. بر این اساس، در حالی که تیگو ۷ هیبرید رشد ۹۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به شاخص سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسید، تیگو ۸ پرومکس افت ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ سه میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شد.
در سبد محصولات کرمان موتور، کیامسی X5 نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، کیامسی A5 افت ۲۳ میلیون تومانی را تحربه کرد تا با قیمت دو میلیارد و ۱۰۷ میلیون تومان مورد مبادله قرار گیرد.
میان محصولات مونتاژی سایر شرکتها، بیجینگ U5 نسبت به روز معاملاتی گذشته افت ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در معاملات امروز حضور یابد. از سوی دیگر، لاماری ایما ۲۰ میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ دو میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.