شرکت هواپیمایی عمان نام «اسرائیل» را از نقشه‌های پروازی خود حذف و به جای آن «دولت فلسطین» را درج کرد.

المیادین به نقل از رسانه‌های عبری گزارش داد، بر اساس اطلاعات منتشر شده، شرکت هواپیمایی عمان در نقشه‌های دیجیتال خود که در پروازها ارائه می‌شود، نام «اسرائیل» را حذف کرده و به‌جای آن عبارت «دولت فلسطین» را درج کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ این تغییر در نقشه‌های پروازی، به‌ویژه در پروازهایی که از عمان به مقاصد مختلف انجام می‌شود، مشاهده شده است. این اقدام به‌عنوان یک پیام سیاسی و حمایتی از حقوق فلسطینیان و مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی تعبیر شده است.

واکنش‌ها و تحلیل‌ها

این حرکت با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است. برخی تحلیلگران آن را گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق فلسطینیان و مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی می‌دانند.

از سوی دیگر، برخی ناظران بر این باورند که این اقدام می‌تواند تأثیرات منفی بر روابط عمان با کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی که روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارند، داشته باشد. پیش از این، شرکت‌های هواپیمایی دیگری نیز اقداماتی مشابه انجام داده‌اند. به‌عنوان مثال، در شهریور ماه گذشته خطوط هوایی قطر نام «اسرائیل» را از نقشه خود حذف کرده و به جای آن «سرزمین‌های فلسطینی» را قرار داده است.

شرکت هواپیمایی مصر (Egypt Air) نیز در سال ۲۰۱۱ در نقشه‌های دیجیتال خود نام «اسرائیل» را حذف کرده و به‌جای آن نام «اردن» را درج کرده بود. همچنین، در سال ۲۰۲۵، شرکت هواپیمایی کانادا (Air Canada) نیز در نقشه‌های دیجیتال خود نام «اسرائیل» را با عبارت «سرزمین‌های فلسطینی» جایگزین کرده بود.