تفاوت فاحش حجاب از نگاه شهید باهنر و محمدرضا!

شهید محمد جواد باهنر درباره حجاب گفته بود: به آن‌هایی که در این مورد تحمیل یا اعمال زور می‌کنند توصیه می‌کنیم که دست از این کار بردارند.
اعتراضات به محمدرضا باهنر بدلیل اظهاراتش علیه حجاب اجباری در رسانه های جریان تندرو شدت گرفته است.

به گزارش تباناک به نقل از خبرآنلاین، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفت: مردم متدین حق دارند از ما عصبانی باشند؛ برهنگی، مشروبات الکلی و بدن‌نمایی را می‌بینند. در کنارشان، کسی که مدت‌ها در جایگاه نیابت رئیس همین مجلس تکیه زده بوده می‌گوید حجاب دیگر مستند قانونی ندارد، از خون برادر شهیدت خجالت بکش!

حال اظهارات شهید محمد جواد باهنر را درباره حجاب می‌خوانید: «این مسئله در اسلام به صورت ارشادی مطرح شده و به هیچ وجه تحمیل وجود ندارد و باید به مردم رعایت اصول اسلامی را آموخت و به آن‌هایی که در این مورد تحمیل یا اعمال زور می‌کنند توصیه می‌کنیم که دست از این کار بردارند. اگر ایجاد اختلاف کردند باید به‌شدت از آن جلوگیری کرد.» (بامداد، شنبه ۱۰ خرداد ۵۹)


حجاب عفاف باهنر شهید مجلس شورای اسلامی اصول اسلامی محمدرضا باهنر محمدجواد باهنر
