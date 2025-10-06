قیمت طلای جهانی رکورد چهار هزار دلار را زد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0648\u06cc\u0648\u0631\u06a9 \u062a\u0627\u06cc\u0645\u0632\u060c \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0637\u0644\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0628\u0647 \u0631\u06a9\u0648\u0631\u062f \u00a0\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u062f\u0631 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0635\u0639\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0648\u0646\u0633 \u0637\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n