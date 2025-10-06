در فرانسه چه خبر است؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ماجرا از شکست ائتلاف «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه در انتخابات پارلمانی اروپا در سال ۲۰۲۴ آغاز شد. ماکرون در تلاش برای بازسازی مشروعیت سیاسی و همچنین «خطرپذیری راهبردی» خواستار برگزاری انتخابات مجلس ملی فرانسه شد.
انتخابات زودهنگام پارلمانی در ۲ دور و در تاریخهای ۳۰ ژوئن و ۷ ژوئیه ۲۰۲۴ برگزار شد. هیچ بلوکی از جمله متحدان ماکرون اکثریت مطلق را کسب نکردند که این امر منجر به تشکیل دولتهای اقلیت شکننده شد. «میشل بارنیه»، «فرانسوا بایرو» و اخیرا «سباستین لکورنو» قربانیان این انتخابات بودند.
دولت فرانسه نیازی به دریافت رأی اعتماد رسمی از مجلس ملی ندارد، اما برای بقا باید از رأی عدم اعتماد جان سالم بهدر ببرد. در عمل، بسیاری از نخستوزیران برای تقویت جایگاه خود خواستار رأی اعتماد میشوند بهویژه در شرایط بیثبات سیاسی مانند وضعیت کنونی. اگر دولت نتواند حمایت حداقلی کسب کند، ممکن است قوانین را پیش ببرد، اما این کار خطر رأی عدم اعتماد را افزایش میدهد.
وضعیت موجود: لکورنو ۲۷ روز پس از انتصاب بهعنوان نخستوزیر و کمتر از ۲۴ ساعت از تشکیل کابینه، در ۶ اکتبر ۲۰۲۵ از سمت خود استعفا کرد و کوتاهترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه شد؛ جمهوریای که از سال ۱۹۵۸ شکل گرفته است.
این اتفاق در واقع بخشی از بحران سیاسی مداوم پس از انتخابات زودهنگام ژوئیه ۲۰۲۴ است، که «پارلمان معلق» را ایجاد کرد.
سخنرانی استعفای لکورنو
حساسیت موضوع: لکورنو که وزیر نیروهای مسلح بود و از نزدیکان سیاسی ماکرون است، قول «گسست عمیق» با سیاستهای گذشته را داد و بیش از سه هفته برای تشکیل کابینه مذاکره کرد، اما ترکیب نهایی عمدتاً همان اعضای دولت قبلی بودند یعنی از ۱۸ وزیر، ۱۳ نفر در سمت خود باقی ماندند.
• بهعنوان مثال، «برونو لومر» وزیر پیشین اقتصاد که از سوی منتقدان مسئول وضعیت بودجهای فرانسه شناخته میشود، به عنوان وزیر نیروهای مسلح معرفی شد که بسیاری را خشمگین کرد.
• احزاب فرانسوی، دولت جدید را ادامهدهنده همان سیاستهای پیشین دانستند و تهدید کردند در صورت عدم تغییر مسیر، بهسرعت طرح عدم اعتماد در مجمع ملی را ارائه خواهند داد.
• دولت پیشین فرانسه با پیشنهاد صرفهجویی ۴۴ میلیارد یورویی شامل کاهش هزینههای عمومی و افزایش سن بازنشستگی، نارضایتی عمومی را برانگیخته بود.
لوپن و باردلا
نقلقولها: «برونو روتایو» رهبر حزب جمهوریخواهان گفت که ترکیب کابینه گسست وعدهدادهشده را منعکس نمیکند.
• «مارین لوپن» و «جردن باردلا» از حزب راستافراطی «اجتماع ملی» آن را «فاجعهبار» خواندند و خواستار انتخابات جدید شدند.
• «ژان لوک ملانشون» رهبر حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» استعفای سومین دولت را نتیجه بنبستی دانست که در نتیجه سیاستهای ماکرون ایجاد شده و خواستار کنارهگیری رئیسجمهور شد.
• لکورنو در سخنرانی استعفا، تقصیر را به گردن احزاب انداخت و گفت: «برای موفقیت، تنها به کمی تلاش نیاز بود. همیشه باید کشور خود را بر حزب خود مقدم داشت.»
کاخ الیزه
باید منتظر چه چیزی باشیم؟ ماکرون تاکنون در پی این تحولات سکوت کرده و واکنشی نشان نداده است.
• ماکرون احتمالاً نخستوزیر جدیدی معرفی خواهد کرد. اما بدون تغییر اساسی در سیاستها یا ترکیب کابینه، خطر رأی عدم اعتماد همچنان پابرجاست. تشکیل یک دولت ائتلافی با مشارکت احزاب میانهرو یا محافظهکار میتواند راهحلی موقت باشد، اما مذاکرات در این زمینه دشوار خواهد بود.
• ادامه بنبست سیاسی میتواند به انتخابات زودهنگام دیگر یا حتی درخواست برای استعفای ماکرون منجر شود، هرچند این گزینه بعید است.
• بیثباتی در فرانسه بهعنوان یکی از قدرتهای اصلی اتحادیه اروپا، میتواند بر سیاستهای این اتحادیه و ناتو در اوج جنگ اوکراین تأثیر منفی بگذارد.