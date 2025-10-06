دیدار مهم فرستاده آمریکا با فرمانده قسد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، توماس باراک، فرستاده آمریکا به سوریه اعلام کرد: من به همراه فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا به شمال شرق سوریه رفته و مذاکرات مهمی با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) داشتیم.

وی تصریح کرد: پیشرفتی به سمت دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای دادن فرصتی به سوریه از طریق توانمندسازی سوری‌ها برای یکپارچه کردن خود جهت تحقق صلح حاصل شده است.

واشنگتن با تقویت پایگاه‌ها و گشت‌زنی‌ها، حضور نظامی خود در سوریه را تقویت می‌کند و تعهد خود را برای ماندن در سوریه به بهانه مقابله با داعش و حفظ تعادل در شمال شرقی مورد تاکید قرار می‌دهد.

تصمیمات و اقدامات آمریکا همچنان تمایل واشنگتن برای حفظ حضور نظامی خود در سوریه، علی‌رغم کاهش حضور در عراق را تایید می‌کند.

اطلاعات فاش شده از «توماس باراک»، فرستاده ویژه در سوریه نشان از عقب‌نشینی تدریجی دارد، احتمالاً تنها پایگاه در التنف، واقع در مثلث مرزی با عراق و مشرف به جاده دمشق-بغداد باقی خواهد ماند.

با وجود تخلیه دو پایگاه بزرگ در سوریه، العمر و کونیکو، به همراه یک نقطه استقرار در نزدیکی باغوز، نیروهای آمریکایی این کمبود را با اقدامات میدانی جبران کرده‌اند و تا حد زیادی از طرح خروج کامل از مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) که انتظار می‌رفت قبل از پایان سال تکمیل شود، صرف نظر کرده‌اند.

این امر اخیراً با تشدید گشت‌های تقریباً روزانه در حومه شمالی و شرقی دیرالزور، برای نظارت بر تحرکات باقی مانده‌های داعش، علاوه بر انجام حملات و فرودهای مکرر، پس از تشدید قابل توجه فعالیت‌های این گروه برجسته شد.

این اقدامات در مجموع، نیت آمریکا برای حفظ حضور نظامی در سوریه را به بهانه مقابله با هرگونه تشدید احتمالی فعالیت داعش، به ویژه با توجه به افزایش تنش‌ها بین دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه و احتمال درگیری نظامی بین آنها که می‌تواند امنیت زندان‌ها و اردوگاه‌های محل استقرار اعضای داعش و خانواده‌هایشان را تهدید کند، آشکار می‌کند.