En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار مهم فرستاده آمریکا با فرمانده قسد

فرستاده آمریکا اعلام کرد که دیدار مهمی با فرمانده شبه نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) داشته است.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۵۰
| |
397 بازدید
دیدار مهم فرستاده آمریکا با فرمانده قسد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، توماس باراک، فرستاده آمریکا به سوریه اعلام کرد: من به همراه فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا به شمال شرق سوریه رفته و مذاکرات مهمی با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) داشتیم.

وی تصریح کرد: پیشرفتی به سمت دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای دادن فرصتی به سوریه از طریق توانمندسازی سوری‌ها برای یکپارچه کردن خود جهت تحقق صلح حاصل شده است.

واشنگتن با تقویت پایگاه‌ها و گشت‌زنی‌ها، حضور نظامی خود در سوریه را تقویت می‌کند و تعهد خود را برای ماندن در سوریه به بهانه مقابله با داعش و حفظ تعادل در شمال شرقی مورد تاکید قرار می‌دهد.

تصمیمات و اقدامات آمریکا همچنان تمایل واشنگتن برای حفظ حضور نظامی خود در سوریه، علی‌رغم کاهش حضور در عراق را تایید می‌کند.

اطلاعات فاش شده از «توماس باراک»، فرستاده ویژه در سوریه نشان از عقب‌نشینی تدریجی دارد، احتمالاً تنها پایگاه در التنف، واقع در مثلث مرزی با عراق و مشرف به جاده دمشق-بغداد باقی خواهد ماند.

با وجود تخلیه دو پایگاه بزرگ در سوریه، العمر و کونیکو، به همراه یک نقطه استقرار در نزدیکی باغوز، نیروهای آمریکایی این کمبود را با اقدامات میدانی جبران کرده‌اند و تا حد زیادی از طرح خروج کامل از مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) که انتظار می‌رفت قبل از پایان سال تکمیل شود، صرف نظر کرده‌اند.

این امر اخیراً با تشدید گشت‌های تقریباً روزانه در حومه شمالی و شرقی دیرالزور، برای نظارت بر تحرکات باقی مانده‌های داعش، علاوه بر انجام حملات و فرودهای مکرر، پس از تشدید قابل توجه فعالیت‌های این گروه برجسته شد.

این اقدامات در مجموع، نیت آمریکا برای حفظ حضور نظامی در سوریه را به بهانه مقابله با هرگونه تشدید احتمالی فعالیت داعش، به ویژه با توجه به افزایش تنش‌ها بین دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه و احتمال درگیری نظامی بین آنها که می‌تواند امنیت زندان‌ها و اردوگاه‌های محل استقرار اعضای داعش و خانواده‌هایشان را تهدید کند، آشکار می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا توماس باراک فرستاده آمریکا اسرائیل غزه حماس آتش بس خبر فوری
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهدید شدیداللحن ترامپ علیه حماس
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره تغییر موضع حماس
آمادگی کاملی مقابل دشمن در جزایر، سواحل و دریا داریم
هشدار عراقچی به اسرائیل در نشست با سفرای خارجی
واکنش رسمی ایران به طرح آتش‌بس در غزه 
حماس ادعای رسانه سعودی را تکذیب کرد 
گفت‌وگوی تلفنی صدراعظم آلمان با نتانیاهو
ارتش رژیم اسرائیل: آتش بس در غزه وجود ندارد!
حماس: توافق کردیم تا سلاح‌ها را تحویل دهیم
حماس با پذیرش مشروط آتش بس ترامپ و نتانیاهو را کیش کرد/ ابتکار عمل در منطقه دست انگلیس است نه آمریکا و اسرائیل
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ahy
tabnak.ir/005ahy