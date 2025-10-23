En
کد خبر:۱۳۳۲۷۴۲
آخر قصه ؛ مهدی مقدم

آخر قصه قطعه‌ای از مهدم مقدم خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی این قطعه را می‌بینید و می‌شنوید.
موسیقی ریتم ویدیو موزیک ویدیو فیلم موزیک موسیقی ایرانی موسیقی ایران مهدی مقدم لیریک آهنگ لیریک متن آهنگ
