واکنش عراقچی به پول پاشی اسرائیل در فضای مجازی

وزیر خارجه ایران به پول پاشی رژیم صهیونیستی در فضای مجازی، واکنش نشان داد.
عراقچی به پول پاشی رژیم صهیونیستی در فضای مجازی واکنش نشان داد

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به پول پاشی رژیم صهیونیستی در فضای مجازی نوشت: «ما به کسی پول نمی‌دهیم که در شبکه‌های اجتماعی دروغ بگوید. این کاری است که اسرائیل انجام می‌دهد.»

اندیشکده کوئینسی در گزارشی تازه فاش کرده است که رژیم اسرائیل به گروهی متشکل از حدود ۱۴ تا ۱۸ نفر از اینفلوئنسر‌های شبکه‌های اجتماعی، برای هر پست تبلیغاتی در حمایت از این رژیم، مبلغی در حدود ۷ هزار دلار پرداخت می‌کند تا تصویر مثبتی از اسرائیل در افکار عمومی آمریکا ایجاد کنند.

انتشار این گزارش، همزمان با تنش‌ها و انتقادات گسترده جهانی نسبت به نسل کشی اسرائیل در غزه، بازتاب زیادی پیدا کرد. در چنین فضایی، ون جونس، برنامه‌ساز شبکه CNN، در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب، با طرح یک شوخی نامناسب درباره کودکان کشته‌شده در غزه، واکنش‌های زیادی را برانگیخت. او همچنین ایران و قطر را به تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا از طریق انتشار ویدئو‌های قربانیان فلسطینی در شبکه‌های اجتماعی متهم کرد.

این اظهارات، با موجی از انتقاد‌ها در فضای مجازی روبه‌رو شد و در نهایت، وی را مجبور به عذرخواهی بابت این «شوخی!» کرد.

عراقچی با اظهار نظر ذیل پست عذرخواهی ون جونس، با ضمیمه کردن تصویر گزارش اندیشکده کوئینسی نوشت «ما به کسی پول نمی‌دهیم که در شبکه‌های اجتماعی دروغ بگوید. این کاری است که اسرائیل انجام می‌دهد.»

 
 
