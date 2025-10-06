En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفر به دوبی با کوله‌باری از تردید؛ ساپینتو برمی‌گردد و تیمش را از لب خط دید می‌زند!

شواهد و قرائن نشان از ادامه همکاری باشگاه استقلال با ریکاردو ساپینتو دارد و در این میان خبر خوبی برای آبی‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه محرومیت این مربی پایان یافته است. طبق اعلام کمیته انضباطی، او از بازی بعد مجاز به همراهی تیمش است.
کد خبر: ۱۳۳۲۷۲۲
| |
647 بازدید
|
۲

سفر به دوبی با کوله‌باری از تردید؛ ساپینتو برمی‌گردد و تیمش را از لب خط دید می‌زند!

دیدار استقلال در هفته هفتم لیگ برتر که قرار است طبق برنامه ۲۵ مهرماه برگزار شود، می‌تواند کلید موفقیت یا بحران باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شکست عجیب و باورنکردنی استقلال مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲، باعث شد شایعاتی مبنی بر احتمال برکناری ریکاردو ساپینتو قوت بگیرد. گرچه همزمان با به وجود آمدن چنین فضایی، برخی منابع مدعی شدند که دیدار استقلال برابر چادرملو، آخرین فرصت مرد پرتغالی است و هر نتیجه‌ای جز پیروزی، منجر به قطع همکاری با او خواهد شد.

بدین ترتیب مشخص بود که کسب سه امتیاز برای آبی‌های تحت هدایت ساپینتو، از نان شب هم واجب‌تر بود. ساپینتو درحالی تیمش را با تغییراتی نسبت به بازی قبل راهی زمین کرد که خودش همچنان از نشستن روی نیمکت محروم بود و تعدادی از تصاویر و فیلم‌های کوتاه در فضای مجازی، جوش و خروش او را در جایگاه مخصوص شیشه‌ای ورزشگاه تختی به نمایش گذاشت. ناراحتی و خوشحالی شدید تنها به فاصله دو دقیقه (گل دقیقه ۶۹ هادی حبیبی‌نژاد و دقیقه ۷۱ منیر الحدادی)، به خوبی نمایانگر حس و حالی بود که ساپینتو دارد.

با این اوصاف، نتیجه‌ای بهتر از تساوی عاید استقلال نشد تا چهره مستاصل و برافروخته ساپینتو در پایان دیدار، مورد توجه تعدادی از کاربران در فضای مجازی قرار بگیرد. در ادامه هم ویدیویی چند ثانیه‌ای با شرح خداحافظی ساپینتو از بازیکنان منتشر شد تا اینطور به نظر برسد که در جلسات مخفیانه، توافق برای اولتیماتوم بین مدیریت باشگاه و مربی پرتغالی انجام گرفته بود. البته چند بازیکن مثل صالح حردانی، ماجرای خداحافظی ساپینتو با بازیکنان در رختکن را از اساس تکذیب کرد و خسرو حیدری هم در بخشی از صحبت‌هایش در نشست خبری گفت: «از هواداران می‌خواهم از ساپینتو حمایت کنند. سری قبلی هم که ساپینتو در ایران بود، هفته‌های اول خوب نتیجه نگرفتیم ولی در اواخر فصل تیمی ساخت که همه از آن صحبت می‌کردند.»

بدین ترتیب شواهد و قرائن نشان از ادامه همکاری باشگاه استقلال با ساپینتو دارد و در این میان خبر خوبی برای آبی‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه محرومیت این مربی پایان یافته است. طبق اعلام کمیته انضباطی، ساپینتو از تاریخ ۱۸ مهر مجاز به همراهی تیمش است و در صورتی که مسئولان استقلال همچنان تمایل به همکاری با او داشته باشند مشکلی برای همراهی و حضور روی نیمکت نخواهد داشت.

سفر به دوبی با کوله‌باری از تردید؛ ساپینتو برمی‌گردد و تیمش را از لب خط دید می‌زند!

از سویی جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال در حالی امروز، دوشنبه برگزار شد که ریکاردو ساپینتو، غایب بود. با توجه به تعطیلی چند روزه تمرینات استقلال، سرمربی پرتغالی برای دیدار با خانواده‌اش راهی دوبی شده است. هر چند خبر‌ها حکایت از ابقای ساپینتو دارد و هیئت مدیره فعلاً می‌خواهد از سرمربی‌اش حمایت کند، اما نکته مهم این است که تردیدی دو جانبه به وجود آمده است. در واقع بخشی از پیشکسوتان و هواداران استقلال به آینده این تیم با ساپینتو چندان خوشبین نیستند و در سمت مقابل، مربی پرشور آبی‌ها هم نسبت به عملکرد و کارایی تعدادی از بازیکنانش دچار تردید شده است. این موضوع را از تصمیمات و تغییرات غیرمنتظره در ترکیب، می‌توان حس کرد.

آنچه در شرایط فعلی مهم است اینکه استقلال از تعطیلی مسابقات به دلیل فرا رسیدن فیفادی و بازی‌های دوستانه تیم‌ملی، نهایت بهره را ببرد و در ادامه با کسب یکی دو برد متوالی از وضعیت فعلی خارج شود و بازیکنان هم از فضای ملتهب و پراسترسی که تجربه می‌کنند و روی عملکردشان تأثیر منفی گذاشته، فاصله بگیرند؛ بنابراین دیدار استقلال در هفته هفتم لیگ برتر که قرار است طبق برنامه ۲۵ مهرماه برگزار شود، می‌تواند کلید موفقیت یا بحران باشد. آبی‌پوشان پایتخت باید در بازی بعدی به مصاف مس رفسنجان بروند. تیمی که حال و روزش از استقلال هم بدتر است. استقلال با ۷ امتیاز که حاصل یک برد، ۴ مساوی و یک باخت است از تیم رسول خطیبی پذیرایی خواهد کرد که با یک برد، دو مساوی و سه شکست، فعلاً جزو قعرنشین‌های جدول محسوب می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ریکاردو ساپینتو استقلال هواداران استقلال خسرو حیدری دوبی
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش حردانی به شایعات منفی درباره استقلال
سرنوشت ساپینتو در استقلال مشخص شد
خلاصه بازی چادرملو 1 - استقلال 1
بی‌میلی عجیب برای برد در فوتبال ایران
اتهام اسکوچیچ، دفاعیه گل‌محمدی/ وقت هواداران کُشته می‌شود، نه فوتبال!
اشتباه عجیب در انتخاب واژه‌ها؛ همیاران درویش یا پرسپولیس؟
ردپای خودزنی‌های استقلال از قلعه حسن‌خان تا زوریخ؛ پنجره‌های بسته و مدیریت زنگ‌زده!
هواداران ساپینتو را سورپرایز کردند! + عکس
لحظه خداحافظی ساپینتو از استقلالی‌ها؛ پایان مربی
استقلال و تکرار الگوی ناکامی؛ نکونام، ساپینتو و دیگران
تمسخر استقلال توسط «ف ک» معروف
عکس: جدول لیگ برتر ایران در پایان مسابقات امروز
چادرملو یک - استقلال یک ؛ ساپینتو در آزمون سرنوشت‌ساز باز هم شکست خورد
ساپینتو قربانی باند مخوف استقلال می‌شود/ قمار فرهاد مجیدی روی خاطرات خوش یا انتخاب موقت خسرو حیدری؟
ناترازی شدید در مدیریت باشگاه استقلال؛ خداحافظی نظری جویباری با مدیرعاملی؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
0
1
پاسخ
تا آخرهفته هشتم بهش مهلت بدید !!!
یلدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
0
1
پاسخ
مطمئنم تیم با ساپی خوب میشه. فقط باید این استرس از ذهن بازیکنان برداشته بشه. کاملا معلومه که تیم تمرکز نداره
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ahW
tabnak.ir/005ahW