شواهد و قرائن نشان از ادامه همکاری باشگاه استقلال با ریکاردو ساپینتو دارد و در این میان خبر خوبی برای آبی‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه محرومیت این مربی پایان یافته است. طبق اعلام کمیته انضباطی، او از بازی بعد مجاز به همراهی تیمش است.

دیدار استقلال در هفته هفتم لیگ برتر که قرار است طبق برنامه ۲۵ مهرماه برگزار شود، می‌تواند کلید موفقیت یا بحران باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شکست عجیب و باورنکردنی استقلال مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲، باعث شد شایعاتی مبنی بر احتمال برکناری ریکاردو ساپینتو قوت بگیرد. گرچه همزمان با به وجود آمدن چنین فضایی، برخی منابع مدعی شدند که دیدار استقلال برابر چادرملو، آخرین فرصت مرد پرتغالی است و هر نتیجه‌ای جز پیروزی، منجر به قطع همکاری با او خواهد شد.

بدین ترتیب مشخص بود که کسب سه امتیاز برای آبی‌های تحت هدایت ساپینتو، از نان شب هم واجب‌تر بود. ساپینتو درحالی تیمش را با تغییراتی نسبت به بازی قبل راهی زمین کرد که خودش همچنان از نشستن روی نیمکت محروم بود و تعدادی از تصاویر و فیلم‌های کوتاه در فضای مجازی، جوش و خروش او را در جایگاه مخصوص شیشه‌ای ورزشگاه تختی به نمایش گذاشت. ناراحتی و خوشحالی شدید تنها به فاصله دو دقیقه (گل دقیقه ۶۹ هادی حبیبی‌نژاد و دقیقه ۷۱ منیر الحدادی)، به خوبی نمایانگر حس و حالی بود که ساپینتو دارد.

با این اوصاف، نتیجه‌ای بهتر از تساوی عاید استقلال نشد تا چهره مستاصل و برافروخته ساپینتو در پایان دیدار، مورد توجه تعدادی از کاربران در فضای مجازی قرار بگیرد. در ادامه هم ویدیویی چند ثانیه‌ای با شرح خداحافظی ساپینتو از بازیکنان منتشر شد تا اینطور به نظر برسد که در جلسات مخفیانه، توافق برای اولتیماتوم بین مدیریت باشگاه و مربی پرتغالی انجام گرفته بود. البته چند بازیکن مثل صالح حردانی، ماجرای خداحافظی ساپینتو با بازیکنان در رختکن را از اساس تکذیب کرد و خسرو حیدری هم در بخشی از صحبت‌هایش در نشست خبری گفت: «از هواداران می‌خواهم از ساپینتو حمایت کنند. سری قبلی هم که ساپینتو در ایران بود، هفته‌های اول خوب نتیجه نگرفتیم ولی در اواخر فصل تیمی ساخت که همه از آن صحبت می‌کردند.»

بدین ترتیب شواهد و قرائن نشان از ادامه همکاری باشگاه استقلال با ساپینتو دارد و در این میان خبر خوبی برای آبی‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه محرومیت این مربی پایان یافته است. طبق اعلام کمیته انضباطی، ساپینتو از تاریخ ۱۸ مهر مجاز به همراهی تیمش است و در صورتی که مسئولان استقلال همچنان تمایل به همکاری با او داشته باشند مشکلی برای همراهی و حضور روی نیمکت نخواهد داشت.

از سویی جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال در حالی امروز، دوشنبه برگزار شد که ریکاردو ساپینتو، غایب بود. با توجه به تعطیلی چند روزه تمرینات استقلال، سرمربی پرتغالی برای دیدار با خانواده‌اش راهی دوبی شده است. هر چند خبر‌ها حکایت از ابقای ساپینتو دارد و هیئت مدیره فعلاً می‌خواهد از سرمربی‌اش حمایت کند، اما نکته مهم این است که تردیدی دو جانبه به وجود آمده است. در واقع بخشی از پیشکسوتان و هواداران استقلال به آینده این تیم با ساپینتو چندان خوشبین نیستند و در سمت مقابل، مربی پرشور آبی‌ها هم نسبت به عملکرد و کارایی تعدادی از بازیکنانش دچار تردید شده است. این موضوع را از تصمیمات و تغییرات غیرمنتظره در ترکیب، می‌توان حس کرد.

آنچه در شرایط فعلی مهم است اینکه استقلال از تعطیلی مسابقات به دلیل فرا رسیدن فیفادی و بازی‌های دوستانه تیم‌ملی، نهایت بهره را ببرد و در ادامه با کسب یکی دو برد متوالی از وضعیت فعلی خارج شود و بازیکنان هم از فضای ملتهب و پراسترسی که تجربه می‌کنند و روی عملکردشان تأثیر منفی گذاشته، فاصله بگیرند؛ بنابراین دیدار استقلال در هفته هفتم لیگ برتر که قرار است طبق برنامه ۲۵ مهرماه برگزار شود، می‌تواند کلید موفقیت یا بحران باشد. آبی‌پوشان پایتخت باید در بازی بعدی به مصاف مس رفسنجان بروند. تیمی که حال و روزش از استقلال هم بدتر است. استقلال با ۷ امتیاز که حاصل یک برد، ۴ مساوی و یک باخت است از تیم رسول خطیبی پذیرایی خواهد کرد که با یک برد، دو مساوی و سه شکست، فعلاً جزو قعرنشین‌های جدول محسوب می‌شود.