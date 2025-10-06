En
تابناک گزارش می‌دهد؛

تخم مرغ پرواز کرد / چه کسانی پشت گرانی بازار تخم مرغ هستند؟

در حالی که امسال مازاد تولید تخم مرغ در بازار وجود داشت اما این مساله موجب ارزانی یا ثابت ماندن قیمت ها نشد و روندی برعکس را در پیش گرفت که به نظر می رسد پای افرادی درمیان است تا به افزایش قیمت ها دامن بزنند.
تخم مرغ پرواز کرد / چه کسانی پشت گرانی بازار تخم مرغ هستند؟

روند بررسی قیمتی در بازار نشان می‌دهد که قیمت تخم مرغ درحد فاصل زمان ۴ ماه بیش از دو برابر شده است؛ این درحالی است که بار‌ها تولیدکنندگان ادعای تولید مازاد و مصرف پایین مردم در تابستان را داشتند که تصور می‌شد قیمت‌ها کاهش یا حداقل ثابت بماند، اما نتیجه خارج از تصور پیش رفت و گرانی بی سابقه‌ای را به این بازار تحمیل کرد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی قیمتی نشان می‌دهد که تیر ماه امسال تخم مرغ شانه‌ای ۹۰ هزار تومان بود ، سپس در مرداد به ۱۲۰ هزارتومان رسید و درشهریورماه ۱۷۰هزارتومان را هم رد کرد و در کمال ناباوری امروز ۲۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد. 

به نظرمی رسد اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت، بالا رفتن هزینه تأمین نهاده‌های خوراک دام (مانند ذرت و سویا) است که اغلب وارداتی و قیمت آنها تابع نرخ ارز است این درحالی است که با وجود نرخ مصوب برای برخی نهاده‌ها و جوجه یک روزه، تولیدکنندگان، اما بخش زیادی از آنها را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند که این امر هزینه تمام‌شده تولید را به شدت افزایش می‌دهد.

این اولین باری است که حتی در شرایطی که تولید مازاد وجود داشت، اما باز هم قیمت‌ها گران شد که تا حد زیادی از نبود نظارت مؤثر بر زنجیره تولید تا توزیع نشات می‌گیرد و دلالان هم از آب گل آلود ماهی گرفته و نهایت سود را از نوسان بازار سود نهایت بردند؛ به طوری که در مقطعی با وجود مازاد تولید، مرغدار را مجبور به فروش با قیمت پایین‌تر از نرخ تمام شده کرده و آن را در بازار با نرخ بالاتر عرضه می‌کند.

 اما بار‌ها ادعای «تولید مازاد» از سوی مسئولان و تولیدکنندگان مطرح شد که میزان تولید داخلی بالاتر از نیاز مصرف داخلی است و بخش زیادی از این مازاد باید صادر شود یا از طریق خرید حمایتی مدیریت شود که در زمان مازاد تولید (بویژه نیمه اول سال)، قیمت فروش درب مرغداری به شدت کاهش یافت و مرغداران متحمل زیان‌های سنگین شد.

زیان‌های تولیدکنندگان تخم مرغ به حدی بود که بسیاری از تولیدکنندگان را از بازار خارج کرد یا بسیاری از آنها را مجاب به کاهش جوجه‌ریزی کرد که همین مساله عرضه را کاهش داده و باعث افزایش قیمت ناگهانی درورود به پاییز شد؛ البته با ورود به نیمه دوم سال، خود به خود تقاضا برای تخم مرغ افزایش می‌یابد که این موضوع نیز بی تاثیر در رشد قیمت‌ها نیست. 

به گزارش تابناک، گرچه بسیاری از مردم تصور می کنند که عامل اصلی گرانی تخم مرغ مرتبط با کمبود تولید اشد اما افزایش شدید هزینه‌های تولید، کمبود و گرانی نهاده های دام و طیور ، عدم حمایت کافی از تولیدکننده در زمان زیان‌دهی (که منجر به افزایش قیمت برای جبران زیان می‌شود) و ضعف در تنظیم بازار و نظارت بر توزیع است که اجازه می‌دهد قیمت نهایی محصول در بازار آزاد، بسیار فراتر از قیمت درب مرغداری باشد و شاید مرغدار برای مدتی با قیمت پایین محصول خود را بفروشد اما بعدها برای جبران ضرر به سمت واقعی شدن قیمت‌ها پیش رفته که خود را به صورت جهش قیمتی نشان می دهد. 

قیمت تخم مرغ قیمت تخم مرغ فله ای قیمت تخم مرغ بسته ای بازار تخم مرغ تولیدکنندگان تخم مرغ
