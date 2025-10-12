دروغ نگو ؛ مهدی مقدم

«کیم جون پیو» سفیر کره جنوبی در ایران، قطعه ماندگار «جان مریم» را در...

کنسرت «سون بند» در فضای باز برج میلاد، تصویری جذاب از قدیمی ترین گروه...

دلشدگان، نام آلبومی است با صدای محمدرضا شجریان و آهنگسازی حسین علیزاده....

بخشی از اجرای بداهه و احساسی علیرضا قربانی در کنسرت کانادا در تاریخ 16...

بوسه قطعه‌ای از آرمان گرشاسبی متکی بر شعری از احسان حائری و موسیقی اشکان...

ما را همه شب نمی‌برد خواب غزلی از سعدی است که محمدرضا شجریان به همراه...

رهام هادیان خواننده گروه ماکان بند از شنود گذاشتن در عروسکی که به او...

سووشون قطعه‌ای از علیرضا قربانی متکی بر شعر محمد سلمانی و آهنگسازی...

توکاتا، آداجیو و فوگ در دو ماژور، BWV 564 | Toccata, Adagio and Fugue in...