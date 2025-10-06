En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خسروی‌وفا راهی سوییس شد

محمود خسروی وفا رئیس و دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک بامداد امروز جهت دیدار با کریستی کاونتری رئیس کمیته بین المللی المپیک (IOC) راهی لوزان سوئیس شدند.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۸۴
| |
544 بازدید

خسروی‌وفا راهی سوییس شد

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ پس از انتخاب کریستی کاونتری به عنوان رئیس کمیته بین المللی المپیک (IOC) و دیدار مسئولین کمیته ملی المپیک کشورمان با وی در حاشیه مجمع شورای المپیک آسیا (کویت) مقرر شد پس از هماهنگی‌های لازم در راستای افزایش همکاری و تعاملات دوسویه دیداری رسمی در مقر IOC هماهنگ و برگزار شود. در همین راستا صبح امروز خسروی وفا و علی نژاد، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان راهی لوزان سوئیس شدند.

در این سفر مسئولین کمیته ملی المپیک پس از دیدار با کریستی کاونتری در راستای افزایش تعاملات و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود در کمیته بین المللی المپیک با برخی مدیران بخش‌های مختلف آن همچون.

جیمز مکلئود مدیر لئی آبی معاون روابط NOC، همبستگی المپیک، المپیزم ۳۶۵ و بنیاد پناهندگان المپیک

جرم پوی وی دستیار مدیر روابط NOC، روابط سازمانی و حاکمیتی

الیویر نیامکی دستایر مدیر همبستگی المپیک بخش توسعه ورزش و ورزشکاران

ادوارد کنینگز تون رئیس بخش مدیتری قاره آسیا، همبستگی المپیک و واحد ورزشکاران

خانم انجلا ریانتو رئیس بخش همبستگی المپیک واحد مالی

خانم جوئل سایموند رییس بخش رواب NOC، خدمات اطلاعاتی NOC

فلوریان چاپالی رئیس حسابداری، همبستگی المپیک، بخش مالی

الیور روزت -مدیر سنجش برنامه ریزی مالی، همبستگی المپیک، بخش مالی

نیز دیدار و گفت‌و‌گو خواهند کرد.

در این سفر ناهید کیانی قهرمان جهان و المپین تکواندو و دارنده مدال نقره پاریس ۲۰۲۴، عاطفه اسلامیان مدیر امور بین الملل و فرید فتاحیان مشاور رئیس نیز حضور دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیته ملی المپیک محمود خسروی وفا لوزان مجمع شورای المپیک آسیا کمیته بین المللی المپیک
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آذرماه اعلام جزئیات بازی‌های سانیا ۲۰۲۶
انتخاب پرچمداران ایران در بازیهای آسیایی بحرین
ایران خواستار تعلیق ورزش اسرائیل شد!
داوودی و بربط پرچمداران ایران در ریاض
حکم رئیس‌جمهور برای خسروی‌وفا
دیدار دبیرکل ملی المپیک با مدیر رسانه آسیا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۴۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۶ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005agu
tabnak.ir/005agu