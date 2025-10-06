En
تصویری جالب از تابلو اعلانات یک خوابگاه دخترانه

تصویری جالب از تابلو اعلانات یک خوابگاه دخترانه در فضای مجازی وایرال شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۷۳
1257 بازدید

به گزارش تابناک؛ تصویری جالب از تابلو اعلانات یک خوابگاه دخترانه در فضای مجازی وایرال شد. در این تصویر تلاش دانشجویان دختر برای درآمدزایی در خوابگاه و تامین هزینه‌هایشان را مشاهده می‌کنید.

 

تصویری جالب از تابلو اعلانات یک خوابگاه دخترانه

