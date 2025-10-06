حمله چهره نزدیک به جلیلی، علیه باهنر

محمد قمی: مسئول بی هنر، واقعاً نمی‌داند که با «نظرات خطا و بی‌جا» درباره‌ی حجاب و پوشش اجتماعی، فضا را برای هنجارشکنی بیشتر باز میکند و انسجام ملی را تحت الشعاع قرار می‌دهد؟!

به گزارش تابناک؛ محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به اظهارات باهنر در رابطه با اظهارنظر‌های اخیر پیرامون مقوله‌ی حجاب واکنش نشان داد.



گفتنی است که محمدرضا باهنر طی روزهای گذشته گفته بود «من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»