حمله چهره نزدیک به جلیلی، علیه باهنر

به گزارش تابناک؛ محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به اظهارات باهنر در رابطه با اظهارنظرهای اخیر پیرامون مقولهی حجاب واکنش نشان داد.
وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مسئول بی هنر، واقعاً نمیداند که با «نظرات خطا و بیجا» دربارهی حجاب و پوشش اجتماعی، فضا را برای هنجارشکنی بیشتر باز میکند و انسجام ملی را تحت الشعاع قرار میدهد؟!
گفتنی است که محمدرضا باهنر طی روزهای گذشته گفته بود «من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»