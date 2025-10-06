به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نتایج آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.
متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفتهاند، توجه داشته باشند که منحصراً میتوانند در یکی از کدرشتهمحلهای قبولی ثبتنام کنند.
پذیرفتهشدگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ضوابط و شرایط اعلام شده برای کسب اطلاعات درخصوص تاریخ، نحوه و مدارک لازم برای ثبتنام از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه به درگاه اطلاعرسانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.
در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی شرکت کردهاند. از این تعداد ۲۷۵ هزار ۲۶ متقاضی زن و ۲۴۶ هزار ۳۹۴ متقاضی مرد در ۶ گروه آزمایشی و ۱۳۲ کدرشته به رقابت پرداختند و بیش از ۳۷۶ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.
پذیرفتهشدگان دورههای روزانه کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ (آموزش رایگان) امکان شرکت در آزمون سال آینده را ندارند و در صورت علاقهمندی باید در آزمون سال ۱۴۰۶ شرکت کنند.