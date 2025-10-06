شرکت شیائومی با همکاری استارتاپ سوئیسی Corintis، نسل جدید تراشه‌های خنک‌شونده به کمک مایع را ارائه داده است که می‌تواند دمای نقاط حساس را تا ۶۵٪ کاهش دهد — تحولی بزرگ در مدیریت حرارتی مراکز داده پیشرفته هوش مصنوعی.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در حالی که گسترش استفاده از هوش مصنوعی موجب افزایش شدید مصرف انرژی و گرمای تولیدی در مراکز داده شده است، شرکت شیائومی از فناوری نوینی رونمایی کرده که می‌تواند انقلابی در مدیریت حرارتی تراشه‌ها ایجاد کند.

این فناوری با همکاری شرکت سوئیسی Corintis توسعه یافته و از سامانه‌های میکروفلوئیدیک بهره می‌برد. در این روش، کانال‌های بسیار ریزی در درون سیلیکون تراشه ایجاد می‌شود که مایع خنک‌کننده از میان آن‌ها عبور می‌کند و گرمای ناشی از پردازش سنگین داده‌ها را با سرعت بالا منتقل می‌کند.

نتایج آزمایش‌ها نشان داده است که استفاده از این فناوری می‌تواند دمای نقاط حساس تراشه را تا ۶۵ درصد کاهش دهد و راندمان انرژی را به طور چشمگیری افزایش دهد. کارشناسان معتقدند این نوآوری نه‌تنها به عملکرد پایدارتر مراکز داده کمک می‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های خنک‌سازی را نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

شیائومی اعلام کرده است که این فناوری را در نسل آینده تراشه‌های اختصاصی خود به‌کار خواهد گرفت و هدف آن، ارائه زیرساختی پایدار و کم‌مصرف برای پشتیبانی از مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی است.

متخصصان حوزه نیمه‌هادی این دستاورد را گامی مهم در جهت آینده‌ای سبزتر برای صنعت فناوری می‌دانند؛ آینده‌ای که در آن هوش مصنوعی با مصرف کمتر انرژی، توان پردازشی بیشتری ارائه می‌دهد.