به گزارش تابناک، این تصویر، نه یک رؤیای دور، بلکه آیندهای است که آمارهای بهروز و مطالعات دانشگاهی از آن خبر میدهند. اروپا، قارهای که از جنگها و انقلابها را پشت سر گذاشته است، حالا در آستانه تحولی بزرگ است: رشد جمعیت مسلمانان و مهاجران. آیا این موج، قاره پیر را غرق میکند یا ناجی آن خواهد بود؟
در این گزارش، با تکیه بر دادههای تازه از مرکز تحقیقات پیو (Pew Research Center, ۲۰۲۵)، سازمان ملل، یوروستات (Eurostat)، و تحلیلهای اتاقهای فکر معتبر مثل بروکینگز (Brookings Institution) و شورای روابط خارجی آمریکا (CFR)، سفری به آینده اروپا میکنیم: اروپا ۱۰۰ سال بعد چه شکلی خواهد بود؟
موج مهاجرت: از آشوب ۲۰۱۵ تا امید ۲۱۲۵
یادتان میآید سال ۲۰۱۵، وقتی موج پناهجویان سوری اروپا را تکان داد؟ آن روزها، تصاویر قایقهای پر از مهاجر، تیتر روزنامهها بود. حالا، در ۲۰۲۵، دادههای پیو نشان میدهد جمعیت مسلمانان اروپا به ۴۶ میلیون نفر (حدود ۶٪) رسیده، از ۴۹ میلیون در ۲۰۱۶. آلمان با ۵-۶ میلیون نفر (۶-۷٪)، فرانسه با ۶-۷ میلیون (۹-۱۰٪)، و بریتانیا با ۴-۵ میلیون (۶-۷٪) پیشتازند.
اما چیزی که کمتر گفته میشود، این است: بدون مهاجرت، اروپا تا ۲۱۰۰ یکسوم جمعیتش را از دست میدهد – از ۴۴۹ میلیون به ۲۹۵ میلیون نفر! آلمان به تنهایی ۳۷٪ جمعیتش را از دست میداد اگر مهاجران نبودند.
اما چیزی که کمتر گفته میشود، این است: بدون مهاجرت، اروپا تا ۲۱۰۰ یکسوم جمعیتش را از دست میدهد – از ۴۴۹ میلیون به ۲۹۵ میلیون نفر! آلمان به تنهایی ۳۷٪ جمعیتش را از دست میداد اگر مهاجران نبودند.
مطالعات دانشگاه آکسفورد (۲۰۲۴) نشان میدهد نرخ باروری مسلمانان (۲.۶ فرزند به ازای هر زن) هنوز بالاتر از غیرمسلمانان (۱.۶) است، اما این شکاف در حال کم شدن است. مهاجرت، ۵۰-۶۰٪ رشد جمعیت مسلمانان را تأمین میکند. گزارش بروکینگز (۲۰۲۲) نکته جالبی دارد: "ترس از اسلام، نه آمار، موتور پوپولیسم است. " در سوئد، پس از ۲۰۱۵، جمعیت مسلمانان ۴٪ رشد کرد، اما برنامههای آموزشی، جرایم را ۲۰٪ کاهش داد. این یعنی ادغام، کلید موفقیت است.
۲۱۲۵: از ترس اکثریتگیری تا واقعیت اقلیت پویا
همیشه این شایعه بود که "مسلمانان اروپا را میگیرند. "، اما آمار چه میگوید؟ پیو در ۲۰۲۵ سه سناریو برای ۲۰۵۰ ترسیم کرده: بدون مهاجرت، مسلمانان ۷.۴٪ جمعیت اروپا میشوند؛ با مهاجرت متوسط، ۱۱.۲٪؛ و با مهاجرت بالا، ۱۴٪. حالا بیایید به ۲۱۰۰ نگاه کنیم. گزارشهای سازمان ملل و اتاق فکر ECFR (۲۰۲۵) پیشبینی میکنند در سناریوی متوسط، مسلمانان ۲۰-۲۵٪ جمعیت اروپا را تشکیل دهند – نه اکثریت، بلکه اقلیتی تأثیرگذار. فیلیپ جنکینز، مورخ دانشگاه پنسیلوانیا، سالها پیش (۲۰۰۶) این عدد را تخمین زده بود، اما مطالعات جدیدتر (Emerald Insight, ۲۰۱۹) میگویند نرخ باروری مسلمانان تا ۲۱۰۰ به ۱.۸ میرسد و مهاجرت پایدار میشود.
تصور کنید در فرانسه ۲۱۲۵، ۱۸٪ جمعیت مسلمانند و "اسلام فرانسوی" – ترکیبی از ارزشهای سکولار و سنتهای اسلامی – سیاستها را شکل میدهد. در سناریوی بدون مهاجرت، جمعیت اروپا تا ۲۱۰۰ چنان کاهش مییابد که بحران بازنشستگی، اقتصاد را فلج میکند. اما با مهاجرت متوسط، تولید ناخالص داخلی (GDP) تا ۵٪ رشد میکند و نیروی کار متنوعتر میشود. حتی در سناریوی مهاجرت بالا، با ۲۵-۳۰٪ جمعیت مسلمان، اروپا میتواند نوآورتر شود، البته اگر چالشهای فرهنگی را مدیریت کند.
چالشها: از سایه اسلامهراسی تا دیوارهای پوپولیسم
گزارش بروکینگز (۲۰۲۰) به "مشکل یک درصدی" اشاره میکند: مسلمانان فقط ۱-۸٪ جمعیتاند، اما به نماد "تهدید فرهنگی" بدل شدهاند. پس از حملات ۲۰۱۵، احزاب راستگرا مثل AfD در آلمان با شعار "مقاومت در برابر اسلام" تا ۲۰٪ آرا بردند. مطالعه MIT Press (۲۰۲۵) میگوید: "رشد جمعیتی، مرزهای هویتی را سفتتر میکند، اما آموزش میتواند آنها را نرم کند. " در بلژیک، تبعیض شغلی علیه مسلمانان ۲.۵ برابر مسیحیان است، و این بیاعتمادی را عمیقتر میکند.
گزارش IPL (۲۰۲۴) نشان میدهد نسل دوم مهاجران مسلمان، ۴۰٪ بیشتر از والدینشان ادغام میشوند. . اتاق فکر Heritage (۲۰۲۳) تأکید دارد: "مهاجرت کنترلشده، نه ممنوعیت، راهحل است. "
چرا اسلام در اروپا جذاب شده است؟
تصور کنید در کافهای شلوغ در آمستردام، یک جوان هلندی با نام تازه انتخابشدهاش، "یوسف"، درباره معنویت و آرامشی که در اسلام یافته صحبت میکند. یا مادری سوئدی که روسری به سر دارد و میگوید: «نماز، به زندگیام نظم داده.» این صحنهها دیگر در اروپا نادر نیستند. چه چیزی باعث شده قارهای با ریشههای سکولار و مسیحی، به سوی اسلام گرایش پیدا کند؟
یک جوان هلندی با نام تازه انتخابشدهاش، "یوسف"، درباره معنویت و آرامشی که در اسلام یافته صحبت میکند. یا مادری سوئدی که روسری به سر دارد و میگوید: «نماز، به زندگیام نظم داده.» این صحنهها دیگر در اروپا نادر نیستند. چه چیزی باعث شده قارهای با ریشههای سکولار و مسیحی، به سوی اسلام گرایش پیدا کند؟
جستوجوی معنا در جهانی خالی از معنویت
اروپا، قارهای که سکولاریسم را به اوج رساند، حالا با یک خلأ معنوی روبروست. گزارش دانشگاه کمبریج (۲۰۲۳) نشان میدهد که ۴۸٪ جوانان ۱۸-۳۵ ساله اروپایی خود را «بیدین» میدانند، اما ۶۰٪ آنها به دنبال «معنای عمیقتر» در زندگی هستند. اسلام، با تأکید بر ارتباط مستقیم با خدا، نظم عبادی (مثل پنج نوبت نماز) و پاسخهای روشن به سؤالات وجودی، این خلأ را پر میکند. داستان واقعی: در بریتانیا، تعداد تازهمسلمانان (converts) از ۶۰,۰۰۰ نفر در ۲۰۱۰ به ۱۰۰,۰۰۰ نفر در ۲۰۲۴ رسیده (گزارش IPL, ۲۰۲۴). یکی از آنها، سارا، معلم ۳۲ ساله از لندن، میگوید: «اسلام به من هدفی داد که کلیسا دیگر نمیتوانست.»
جذابیت نظم و انضباط اسلامی
در دنیایی پر از آشوب و سردرگمی، نظم اسلامی مثل یک فانوس دریایی عمل میکند. مطالعهای از دانشگاه سوربن (۲۰۲۲) نشان میدهد که آیینهای روزانه اسلام – از نماز و روزه تا رژیم غذایی حلال – برای اروپاییهایی که از سبک زندگی مصرفگرایانه خسته شدهاند، جذاب است. این انضباط، بهویژه برای نسل Z که با اضطرابهای مدرن دستوپنجه نرم میکند، حس کنترل و آرامش میآورد. در آلمان، گروههای تبدیل به اسلام گزارش میدهند که ۷۰٪ تازهمسلمانان، نظم عبادی را دلیل اصلی انتخابشان میدانند. یک نمونه: ماکس، دانشجوی ۲۷ ساله از برلین، میگوید: «نماز صبح، روزم را با آرامش شروع میکند – چیزی که یوگا یا مدیتیشن به من نداد.»
برابری و عدالت اجتماعی در اسلام
اسلام با تأکید بر برابری و عدالت، برای اروپاییهایی که از نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی خستهاند، جذاب است. گزارش بروکینگز (۲۰۲۱) اشاره میکند که ارزشهای اسلامی مثل زکات (کمک به فقرا) و برابری نژادی، با آرمانهای چپگرایان و فعالان اجتماعی همخوانی دارد. در فرانسه، ۳۰٪ تازهمسلمانان از اقشار حاشیهای یا معترض به سرمایهداری هستند (مطالعه CNRS, ۲۰۲۳). داستان لورا، فعال محیطزیست از پاریس: «وقتی دیدم اسلام چطور به کمک نیازمندان تأکید دارد، حس کردم این همان چیزی است که همیشه دنبالش بودم.»
جذابیت فرهنگ و زیباییشناسی اسلامی
فرهنگ اسلامی، از خطاطی و معماری مساجد تا موسیقی نعت و غذاهای حلال، برای بسیاری از اروپاییها جذابیت بصری و احساسی دارد. گزارش ECFR (۲۰۲۵) میگوید: «فرهنگ اسلامی بهعنوان یک سبک زندگی آلترناتیو، در اروپا مد شده.» در اسپانیا، جشنوارههای اسلامی مثل عید فطر در شهرهایی مثل گرانادا، سالانه ۱۰,۰۰۰ بازدیدکننده غیرمسلمان را جذب میکند. ماریا، طراح مد از مادرید، میگوید: «حجاب برایم نه فقط یک انتخاب دینی، بلکه یک بیانیه زیباییشناختی است.» شبکههای اجتماعی هم نقش دارند: هشتگ #MuslimAesthetic در اینستاگرام، بیش از ۵ میلیون پست در ۲۰۲۵ دارد.
همدلی با مهاجران و مبارزه با اسلامهراسی
افزایش اسلامهراسی پس از ۲۰۱۵، به طور پارادوکسیکال، برخی اروپاییها را به مطالعه اسلام سوق داده است. مطالعه MIT Press (۲۰۲۵) نشان میدهد که ۲۵٪ تازهمسلمانان در هلند و سوئد، ابتدا برای دفاع از حقوق مهاجران شروع به خواندن درباره اسلام کردند و سپس جذب آن شدند. داستان واقعی: آنا، وکیل حقوق بشر از استکهلم، میگوید: «میخواستم با پیشداوریها مبارزه کنم، اما قرآن چنان مرا تکان داد که خودم مسلمان شدم.» این همدلی، بهویژه در میان نسل جوان که به عدالت اجتماعی اهمیت میدهد، اسلام را به نمادی از مقاومت در برابر تبعیض بدل کرده.
نقش زنان در بازتعریف اسلام اروپایی
برخلاف تصورات، زنان اروپایی نقش کلیدی در گرایش به اسلام دارند. گزارش پیو (۲۰۲۵) نشان میدهد ۶۰٪ تازهمسلمانان در اروپا زن هستند. چرا؟ اسلام برای بسیاری از زنان، فضایی برای بازتعریف هویت ارائه میدهد. حجاب، که اغلب بهعنوان نماد سرکوب دیده میشود، برای برخی زنان اروپایی نماد آزادی انتخاب و مقاومت در برابر فرهنگ مصرفی است. مطالعه دانشگاه لیدز (۲۰۲۴) میگوید: «زنان تازهمسلمان، حجاب را بهعنوان بیانیهای فمینیستی میبینند.» کلارا، هنرمند ۲۹ ساله از لیسبون، میگوید: «حجاب به من اجازه داد خودم را فراتر از ظاهر تعریف کنم.»
شبکههای اجتماعی و دسترسی به اطلاعات
اینترنت و شبکههای اجتماعی، اسلام را از حاشیه به مرکز آوردهاند. پلتفرمهایی مثل یوتیوب و تیکتاک پر از محتوای اسلامی است که به زبانهای اروپایی ارائه میشود. گزارش CFR (۲۰۲۴) میگوید: «دعوتگران دیجیتال، ۳۵٪ رشد گرایش به اسلام را توضیح میدهند.» کانالهای یوتیوب مثل «Islam Channel» یا سخنرانیهای انگلیسیزبان علمایی مثل نومان علی خان، میلیونها بازدیدکننده غیرمسلمان دارند. یک نمونه: توماس، برنامهنویس ۲۴ ساله از دانمارک، میگوید: «یک ویدئوی یوتیوب درباره فلسفه اسلامی، مرا به مطالعه قرآن کشاند.»
جذابیت عرفان اسلامی
عرفان اسلامی، برای اروپاییهایی که به معنویت بدون ساختارهای سخت دینی علاقه دارند، جذاب است. گزارش دانشگاه اوترخت (۲۰۲۳) نشان میدهد که حلقههای صوفی در هلند و بریتانیا، ۲۰٪ اعضای غیرمسلمان دارند. اشعار مولانا و مراسم ذکر، بهویژه در میان روشنفکران، محبوبیت یافتهاند. پیتر، نویسنده ۴۵ ساله از لندن، میگوید: «مولانا مرا به خدا نزدیکتر کرد تا جایی که اسلام را پذیرفتم.»
تجربههای شخصی و روابط بینفرهنگی
ازدواج و دوستی با مسلمانان، یکی از قویترین دلایل گرایش به اسلام است. گزارش یوروستات (۲۰۲۵) نشان میدهد که ۱۵٪ ازدواجها در اروپا بینفرهنگیاند، و اسلام اغلب در این روابط معرفی میشود. داستان واقعی: جان، مهندس از میلان، پس از ازدواج با یک زن مراکشی مسلمان شد: «عشق به همسرم، مرا به عشق خدا رساند.» این روابط، پلهایی برای شناخت عمیقتر اسلام میسازند.
اروپا، قارهای که از خاکستر جنگها برخاست، حالا با موج انسانی جدیدی روبروست. این موج، نه تهدید، بلکه فرصتی است برای بازتعریف هویت. آینده اروپا، "اسلامیسازی"، خواهد بود یا "اروپاییسازی اسلام" ؟ –
پاسخ به بحرانهای مدرن
جهان مدرن با بحرانهایی مثل تغییرات اقلیمی، اضطراب روانی و نابرابری همراه است. اسلام، با تأکید بر سادهزیستی، مراقبه و جامعهمحوری، برای بسیاری راهحل به نظر میآید. مطالعه دانشگاه ساوتهمپتون (۲۰۲۴) میگوید: «ارزشهای اسلامی مثل قناعت، با جنبشهای ضد مصرفگرایی همخوانی دارد.» در سوئد، گروههای محیطزیستی اسلامی، ۳۰٪ اعضای غیرمسلمان دارند که جذب سبک زندگی پایدار اسلامی شدهاند.
***
در ۲۱۲۵، مساجد با انرژی خورشیدی کار میکنند و مسلمانان، پیشتازان فناوری سبز اروپا هستند. گزارش ECFR (۲۰۲۵) میگوید مهاجران تا ۴۰٪ نوآوران قاره را تشکیل میدهند. دانشگاه ساوتهمپتون (۲۰۲۴) پیشبینی میکند ادغام موفق، تولید ناخالص داخلی را ۱۰٪ بالا میبرد. داستان واقعی از روتردام: برنامههای ادغام، نرخ اشتغال مسلمانان را ۲۵٪ افزایش داد.
اروپا، قارهای که از خاکستر جنگها برخاست، حالا با موج انسانی جدیدی روبروست. این موج، نه تهدید، بلکه فرصتی است برای بازتعریف هویت. آینده اروپا، "اسلامیسازی"، خواهد بود یا "اروپاییسازی اسلام" ؟ – جایی که هلال و صلیب، نه در تقابل، بلکه در همآوایی، قارهای نو میسازند./دکتر کریم رامه
شما چه آیندهای برای اروپا میبینید؟ نظرتان را با ما در میان بگذارید!