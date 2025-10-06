En
واگذاری ۶ هزار متر زمین به کمپ ملی بسکتبال

وزارت ورزش و جوانان در اقدامی مهم و راهبردی برای توسعه ورزش بسکتبال و پرورش قهرمانان آینده، دو قطعه زمین به فدراسیون بسکتبال اهدا کرد.
واگذاری ۶ هزار متر زمین به کمپ ملی بسکتبال

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، بر اساس این تصمیم، یک زمین به مساحت پنج هزار متر مربع برای احداث کمپ تیم‌های ملی بسکتبال پنج نفره و زمینی دیگر به مساحت هزار متر مربع برای ایجاد کمپ تیم‌های ملی بسکتبال سه نفره در اختیار فدراسیون قرار گرفته است.

این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلان وزارت ورزش و جوانان برای تقویت زیرساخت‌های رشته‌های ورزشی، حمایت از فدراسیون‌های ملی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد ورزشکاران نخبه انجام می‌شود. با بهره‌برداری از این دو کمپ تخصصی، تیم‌های ملی بسکتبال در دو بخش پنج نفره و سه نفره امکان استفاده از امکانات مدرن، سالن‌های تمرینی استاندارد، مراکز بدنسازی و خدمات رفاهی مناسب را خواهند داشت و این امر گامی جدی در مسیر ارتقای سطح فنی و آمادگی ورزشکاران به شمار می‌آید.

مسئولان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون بسکتبال تأکید کرده‌اند که ساخت این کمپ‌ها نه تنها به ارتقای جایگاه بسکتبال ایران در سطح بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه موجب کشف استعداد‌های تازه، رشد ورزش حرفه‌ای و افزایش افتخارات ملی در این رشته خواهد شد.

واگذاری زمین تیم ملی بسکتبال کمپ وزارت ورزش
