به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: بامداد امروز در مسیر غرب به شرق اتوبان زین‌الدین، یک دستگاه خودروی سواری پراید با سرنشین مرد جوان از مسیر اصلی منحرف و وارد کارگاه آسفالت‌کاری کنار بزرگراه شد و کارگرانی که در آن محل مشغول کار بودند، در مسیر خودرو قرار گرفتند.

وی افزود:این خودرو پس از برخورد با چند نفر از کارگران، نهایتاً در برخورد با یکی از ماشین‌های سنگین متوقف شد.

ملکی مطرح کرد: در این حادثه، دو نفر از کارگران جان باختند و ۶ نفر دیگر مصدوم شدند.