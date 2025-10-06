تعطیلی دولت؛ بهانه ترامپ برای سرکوب مهاجران!

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و جمهوریخواهان از تعطیلی دولت برای تشدید کارزار ضدمهاجرتی خود استفاده میکنند.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ جمهوریخواهان ادعای ریاست دموکراتها مبنی بر دفاع از مزایای مراقبتهای بهداشتی را بهانه قرار میدهند تا آنها را به استفاده از پول مالیاتدهندگان آمریکایی برای تامین بودجه مراقبتهای بهداشتی رایگان برای مهاجران غیرقانونی متهم کنند.
حکیم جفریز، رئیس اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، و چاک شومر، رئیس اقلیت سنا، اصرار دارند که این یک دروغ است، در حالی که از دفاع از مهاجران، چه دارای مدرک و چه بدون مدرک، که قربانی حملهها و بازداشتهای گسترده و غیرقانونی هستند، و صدها هزار مهاجری که بهطور شتابزده اخراج میشوند، خودداری میکنند.
دموکراتها به همان اندازه در مورد حملههای خشونتآمیز و بیقانون فزاینده اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به معترضان مسالمتآمیز در نیویورک، شیکاگو و جاهای دیگر در سراسر آمریکا سکوت کردهاند. این با وجود مخالفت گسترده مردمی در آمریکا با حملهها علیه مهاجران است.
این حملهها درحال حاضر در منطقه شیکاگو متمرکز است، جایی که ترامپ پیش از اعزام نیرو، به دنبال تحریک درگیری با معترضان مسالمتآمیز است.
افسران فدرال آمریکا چند روز قبل درحال اجرای عملیات بازداشت در یک مرکز پزشکی هامبولت پارک بودند. یک عضو شورای شهر شیکاگو از آنها پرسید که آیا حکم بازداشت دارند یا نه؛ افسران به او دستبند زدند.
جسی فوئنتس، عضو شورای شهر شیکاگو گفت که افسران از پاسخ به پرسش او خودداری کردند، او را هل دادند و سپس به او دستبند زدند.
این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید تاکنون بیش از ۹۰۰ نفر را در سراسر ایالت ایلینوی بازداشت کرده است.
افسران فدرال طی روزهای گذشته چندین حمله به خانهها و پناهگاهها در شیکاگو انجام دادند، افراد مظنون به مهاجرت را ربودند و با اقدامهای خصمانه مسلحانه، از جمله ورود با بالگرد به بلوکهای مسکونی، استفاده از نارنجکهای انفجاری و اره برقی برای ورود به ساختمانهای آپارتمانی و برخورد با همه بهعنوان مجرم، از جمله کودکان، مردم را دچار آسیبهای روحی کردند.
در سومین هفته از تظاهرات در مقابل یک مرکز پردازش اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در حومه شهر کوچک برادویو (ایالت ایلینوی) افسران مسلح اداره مهاجرت و گمرک با تجهیزات کامل جنگی به معترضان حمله کرده و آنها را بازداشت کردند.
این آژانس از خودروهای زرهی مجهز به سلاحهای اتوماتیک استفاده کرده است. همچنین از اسپری فلفل، گاز اشکآور و گلولههای لاستیکی علیه تظاهرکنندگان استفاده شد. در همین حال، کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی آمریکا برای نظارت بر سرکوب در برادویو حاضر شد.
حمله به مهاجران و حامیان آنها بخش اساسی از استقرار یک سیاست سرکوبگرانه است. ترامپ نیروهای گارد ملی را به لسآنجلس، واشنگتن دیسی و اکنون پورتلند (ایالت اورگان) و ممفیس (ایالت تنسی) اعزام کرده و گفته که نظامیان را به شیکاگو و سایر شهرهای بزرگ اعزام میکند. اعزام نیروهای لسآنجلس شامل تفنگداران دریایی فعال نیز میشد.
همچنین در جلسه بیسابقه چند روز قبل با حدود ۸۰۰ فرمانده نظامی آمریکا، ترامپ به ارتش دستور داد تا علیه شهرهای آمریکا و آنچه دشمن داخلی خواند، وارد جنگ شود و آشکارا علیه طبقه کارگر اعلام جنگ کرد.
در عین حال، ترامپ از تعطیلی دولت آمریکا برای اعمال اخراجهای دائمی گسترده کارکنان فدرال و تعطیلی یا ادغام آژانسهای فدرال که بر مزایای اجتماعی یا مقررات شرکتها درمورد سلامت و ایمنی کارگران و محیط زیست نظارت دارند، استفاده میکند.
ترامپ پیش از تعطیلی دولت آمریکا در پیامی گفته بود: آنها تهدید میکنند که دولت را تعطیل خواهند کرد، مگر اینکه بتوانند بیش از یک تریلیون دلار بودجه جدید برای ادامه مراقبتهای بهداشتی رایگان برای مهاجران غیرقانونی (هزینهای هنگفت) اختصاص دهند، به مجرمان بیگانه غیرقانونی اجازه دهند میلیاردها دلار از مزایای مالیاتدهندگان آمریکایی را بدزدند، سعی کنند کشور ما را مجبور کنند دوباره مرزهای خود را به روی مجرمان و جهان باز کند.
در همین حال، ترامپ در رسانههای اجتماعی ویدیوهای نژادپرستانه تولید شده توسط هوش مصنوعی را منتشر میکند.