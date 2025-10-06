En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعطیلی دولت؛ بهانه ترامپ برای سرکوب مهاجران!

رئیس‌جمهور آمریکا که همواره به‌دنبال بهانه برای تشدید سرکوب مهاجران بوده، از تعطیلی دولت این کشور برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۲۶
| |
243 بازدید
|
۱
تعطیلی دولت؛ بهانه ترامپ برای سرکوب مهاجران!

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و جمهوری‌خواهان از تعطیلی دولت برای تشدید کارزار ضدمهاجرتی خود استفاده می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ جمهوری‌خواهان ادعای ریاست دموکرات‌ها مبنی بر دفاع از مزایای مراقبت‌های بهداشتی را بهانه قرار می‌دهند تا آنها را به استفاده از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی برای تامین بودجه مراقبت‌های بهداشتی رایگان برای مهاجران غیرقانونی متهم کنند. 

حکیم جفریز، رئیس اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، و چاک شومر، رئیس اقلیت سنا، اصرار دارند که این یک دروغ است، در حالی که از دفاع از مهاجران، چه دارای مدرک و چه بدون مدرک، که قربانی حمله‌ها و بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی هستند، و صد‌ها هزار مهاجری که به‌طور شتابزده اخراج می‌شوند، خودداری می‌کنند.

دموکرات‌ها به همان اندازه در مورد حمله‌های خشونت‌آمیز و بی‌قانون فزاینده اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به معترضان مسالمت‌آمیز در نیویورک، شیکاگو و جا‌های دیگر در سراسر آمریکا سکوت کرده‌اند. این با وجود مخالفت گسترده مردمی در آمریکا با حمله‌ها علیه مهاجران است.

این حمله‌ها درحال حاضر در منطقه شیکاگو متمرکز است، جایی که ترامپ پیش از اعزام نیرو، به دنبال تحریک درگیری با معترضان مسالمت‌آمیز است. 

افسران فدرال آمریکا چند روز قبل درحال اجرای عملیات بازداشت در یک مرکز پزشکی هامبولت پارک بودند. یک عضو شورای شهر شیکاگو از آنها پرسید که آیا حکم بازداشت دارند یا نه؛ افسران به او دستبند زدند. 

جسی فوئنتس، عضو شورای شهر شیکاگو گفت که افسران از پاسخ به پرسش او خودداری کردند، او را هل دادند و سپس به او دستبند زدند. 

این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌گوید تاکنون بیش از ۹۰۰ نفر را در سراسر ایالت ایلینوی بازداشت کرده است.

افسران فدرال طی روز‌های گذشته چندین حمله به خانه‌ها و پناهگاه‌ها در شیکاگو انجام دادند، افراد مظنون به مهاجرت را ربودند و با اقدام‌های خصمانه مسلحانه، از جمله ورود با بالگرد به بلوک‌های مسکونی، استفاده از نارنجک‌های انفجاری و اره برقی برای ورود به ساختمان‌های آپارتمانی و برخورد با همه به‌عنوان مجرم، از جمله کودکان، مردم را دچار آسیب‌های روحی کردند.

در سومین هفته از تظاهرات در مقابل یک مرکز پردازش اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در حومه شهر کوچک برادویو (ایالت ایلینوی) افسران مسلح اداره مهاجرت و گمرک با تجهیزات کامل جنگی به معترضان حمله کرده و آنها را بازداشت کردند. 
 
این آژانس از خودرو‌های زرهی مجهز به سلاح‌های اتوماتیک استفاده کرده است. همچنین از اسپری فلفل، گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی علیه تظاهرکنندگان استفاده شد. در همین حال، کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی آمریکا برای نظارت بر سرکوب در برادویو حاضر شد.

حمله به مهاجران و حامیان آنها بخش اساسی از استقرار یک سیاست سرکوبگرانه است. ترامپ نیرو‌های گارد ملی را به لس‌آنجلس، واشنگتن دی‌سی و اکنون پورتلند (ایالت اورگان) و ممفیس (ایالت تنسی) اعزام کرده و گفته که نظامیان را به شیکاگو و سایر شهر‌های بزرگ اعزام می‌کند. اعزام نیرو‌های لس‌آنجلس شامل تفنگداران دریایی فعال نیز می‌شد.

همچنین در جلسه بی‌سابقه چند روز قبل با حدود ۸۰۰ فرمانده نظامی آمریکا، ترامپ به ارتش دستور داد تا علیه شهر‌های آمریکا و آنچه دشمن داخلی خواند، وارد جنگ شود و آشکارا علیه طبقه کارگر اعلام جنگ کرد.

در عین حال، ترامپ از تعطیلی دولت آمریکا برای اعمال اخراج‌های دائمی گسترده کارکنان فدرال و تعطیلی یا ادغام آژانس‌های فدرال که بر مزایای اجتماعی یا مقررات شرکت‌ها درمورد سلامت و ایمنی کارگران و محیط زیست نظارت دارند، استفاده می‌کند. 

ترامپ پیش از تعطیلی دولت آمریکا در پیامی گفته بود: آنها تهدید می‌کنند که دولت را تعطیل خواهند کرد، مگر اینکه بتوانند بیش از یک تریلیون دلار بودجه جدید برای ادامه مراقبت‌های بهداشتی رایگان برای مهاجران غیرقانونی (هزینه‌ای هنگفت) اختصاص دهند، به مجرمان بیگانه غیرقانونی اجازه دهند میلیارد‌ها دلار از مزایای مالیات‌دهندگان آمریکایی را بدزدند، سعی کنند کشور ما را مجبور کنند دوباره مرز‌های خود را به روی مجرمان و جهان باز کند. 

در همین حال، ترامپ در رسانه‌های اجتماعی ویدیو‌های نژادپرستانه تولید شده توسط هوش مصنوعی را منتشر می‌کند. 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ مهاجران مهاجرت به آمریکا خبر فوری سرکوب تعطیلی
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراض به ترامپ با آتش زدن پرچم آمریکا
جایزه ترامپ به مهاجرانی که داوطلبانه آمریکا را ترک می‌کنند
طرح ترامپ برای تعطیلی ۳۰ سفارتخانه و کنسولگری
آغاز بازداشت مهاجران غیرقانونی در آمریکا
ترامپ: من نژادپرست نیستم
عملکرد مخاطره‌آمیز اداره مهاجرت آمریکا
آمریکا در آستانه بزرگترین پاکسازی تاریخ
ترامپ همه مهاجران غیرقانونی را اخراج می‌کند
ترامپ خواستار سرکوب اعتراضات علیه نژادپرستی شد
۲۵ کشوری که بیشترین مهاجر را به آمریکا می‌فرستند
شکایت خانواده‌های مهاجر غیرقانونی از دولت ترامپ
توهین زننده جدید ترامپ به برخی مهاجران
ماسک، صدای مشاوران ترامپ را درآورد
دولت ترامپ رسانه ضد ایرانی «صدای آمریکا» را تعطیل کرد
عبور مهاجران از ریوگراند
پیش لرزه‌های دولت ترامپ خود را نشان می‌دهند!
معاون ترامپ: یک میلیون مهاجر را اخراج می‌کنیم
پسر ترامپ مهاجران را "حیوان" خواند
مهاجران گواتمالایی پشت درهای آمریکا
ایرانی‌ها با گرین کارت هم نمی‌توانند به آمریکا بروند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
نکه بقیه کشورها برای مهاجرین غیرقانونی فرش قرمز پهن میکنن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۴۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۵ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005afy
tabnak.ir/005afy