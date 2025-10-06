سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک از افزوده شدن گوشت بلدرچین، ماهی و میگو به ۱۲ قلم کالای اساسی این طرح خبر داد.

مرجان دبیری، سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک از افزوده شدن محصولات آبزی به ۱۲ قلم کالاهای اساسی خبر داد و گفت: در مرحله چهارم شارژ کالابرگ الکترونیکی که مهر ماه انجام شد محصولات جدیدی به ۱۱ قلم پیشین اضافه شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: گوشت بوقلمون و بلدرچین در رسته ماکیان و ماهی و میگو در رسته آبزیان ۴ قلم اضافه شده به فهرست کالاهای اساسی برای خرید خانوارهای دهک اول تا هفتم است.

سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک در ادامه به آمار خرید خانوارها تا امروز صبح اشاره کرد و گفت: تا ساعت ۷ امروز ۱۴ مهر ۱۶ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۹۹۶ نفر سرپرست خانوار خرید کامل خود را انجام و مانده شارژ یارانه غیرنقدی آنها صفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، میزان شارژ یارانه غیرنقدی خانوارهای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و خانوارهای دهک چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان است که در هر مرحله دولت تامین اعتبار می کند.