En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طعمه جدید دولت برای کنترل قیمت‌ها!

سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک از افزوده شدن گوشت بلدرچین، ماهی و میگو به ۱۲ قلم کالای اساسی این طرح خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۶۲۴
| |
556 بازدید
|
۱

طعمه جدید دولت برای کنترل قیمت‌ها!

مرجان دبیری، سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک از افزوده شدن محصولات آبزی به ۱۲ قلم کالاهای اساسی خبر داد و گفت: در مرحله چهارم شارژ کالابرگ الکترونیکی که مهر ماه انجام شد محصولات جدیدی به ۱۱ قلم پیشین اضافه شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: گوشت بوقلمون و بلدرچین در رسته ماکیان و ماهی و میگو در رسته آبزیان ۴ قلم اضافه شده به فهرست کالاهای اساسی برای خرید خانوارهای دهک اول تا هفتم است.

سخنگو طرح کالابرگ الکترونیک در ادامه به آمار خرید خانوارها تا امروز صبح اشاره کرد و گفت: تا ساعت ۷ امروز ۱۴ مهر ۱۶ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۹۹۶ نفر سرپرست خانوار خرید کامل خود را انجام و مانده شارژ یارانه غیرنقدی آنها صفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، میزان شارژ یارانه غیرنقدی خانوارهای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و خانوارهای دهک چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان است که در هر مرحله دولت تامین اعتبار می کند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ میگو اقتصاد کالای اساسی طرح کالابرگ قیمت میگو بلدرچین بازار یارانه پرورش ماهی
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکوت دولت در برابر ابهامات مالی مرحله سوم کالابرگ/ دوباره صندوق توسعه ملی یا راهی دیگر؟
چه کسانی از لیست دریافت کالابرگ حذف می‌شوند؟
کالاهای اساسی به‌وفور در بازار موجود است
واریز اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارِ دهک‌های اول تا سوم
آیا پرداخت کالابرگ متوقف شد؟
بازی تکراری با صندوق توسعه؛ این‌بار برای کالابرگ/ آقای میدری، قانون بودجه را خوانده‌اید؟
مرحله سوم کالابرگ؛ سر کاریم یا منتظر باشیم؟
زمان واریز یارانه نقدی در فروردین ماه
زمان واریز دومین شارژ ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ اعلام شد
کالابرگ فعلا منتفی شد!
اعلام پایان مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ+جزییات
اعلام مشمولان دریافت یارانه ۶۰۰ هزار تا یک میلیونی
جزئیات افزایش اعتبار یارانه ۵ دهک درآمدی
دهک‌های شش و هفت از هفته آینده کالابرگ می‌‌گیرند
جزئیات کالابرگ دهه فجر اعلام شد؛ یارانه ۶۲۰ هزار تومانی به جای یارانه ۴۰۰ هزار تومانی!
اجرای «کالابرگ الکترونیک» در سراسر کشور آغاز شد/ کدام کالا‌ها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه می‌شود؟
کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به سه استان دیگر هم رسید
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور
یارانه یلدایی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
زمان واریز یارانه نقدی مهر ماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
دوستان دولت خواهش می کنیم برنج عزیز پاکستانی جوری توزیع شود که علاوه بر دلال هایی که چند برابر در حال فروش هستند به مردم کم برخوردار حداقل ماهی 5 کیلو برسد ... الهی خدا به شما توفیق دهد..
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۴۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۸۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005afw
tabnak.ir/005afw