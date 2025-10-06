حس می کردم شوهرم به من خیانت می کند؛ او را کشتم

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، جسد این مرد داخل خانه طوری روی زمین افتاده بود که به نظر می‌رسید خودکشی کرده است. همسرش نیز مدعی بود که او دچار بیماری افسردگی شده و مدام از خودکشی صحبت می‌کرده است.

با این حال تحقیقات در این پرونده آغاز و مشخص شد که آثار باروت روی دست مرد جوان وجود ندارد. از سوی دیگر، خانواده مرد جوان می‌گفتند که او افسردگی نداشته. همچنین تحقیقات نشان می‌داد که این زوج اختلافات زیادی با یکدیگر داشتند و همه این اطلاعات به بازداشت زن جوان منجر شد.

او به قتل شوهرش اعتراف کرد و گفت به وی شک داشته و حس می‌کرده که دارد به او خیانت می‌کند به همین دلیل شوهرش را به قتل رسانده است.