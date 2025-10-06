حتی اگر یک نفر هیچکدام از دیدارهای لیگ را تماشا نکرده باشد، با در نظر گرفتن میانگین امتیاز کسب شده توسط تیمها در ۶ هفته سپری شده از لیگ و تعداد گلهای رد و بدل شده، میتواند حدس بزند که تاکنون فوتبال جذاب و باکیفیتی از سوی تیمها ارائه نشده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در حالی که یکپنجم مسابقات فصل جاری لیگبرتر را پشت سرگذاشتهایم، کیفیت بازیها آنقدر با آنچه انتظار میرفت فاصله دارد که صدای همه را در آورده است. این اتفاق در شرایطی است که در سال منتهی به جامجهانی ۲۰۲۶ قرار داریم و چند ماه پیش اغلب کارشناسان اتفاقنظر داشتند که لیگبرتر امسال، احتمالاً کیفیتی به مراتب بیشتر از سال گذشته خواهد داشت.
از سویی هزینههای نجومی تعدادی از باشگاهها و جذب بازیکنان خارجی اسم و رسمدار باعث شد که این فرضیه قویتر شود و علاوه بر این، میلیونها هوادار فوتبال در سراسر کشور در انتظار نمایشهای زیبا و مقتدرانه مربع قدرت فوتبالمان شامل استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور بودند. در کنار اینها نگاه ویژهای هم به تیم فولاد خوزستان با هدایت یحیی گلمحمدی وجود داشت و با توجه به عملکرد سال گذشته این تیم، کارشناسان معتقدند بودند که باید حساب خاصی روی قرمزهای خوزستان باز کرد.
در چنین وضعیتی تیمهای مورد اشاره چه در مسابقات داخلی و چه آسیایی، همه را ناامید کردهاند. از عرصه قارهای که بگذریم، آنها در مسابقات لیگ حتی سایهای هم از آنچه انتظار میرفت، نبودهاند. حتی اگر یک نفر هیچکدام از دیدارها را تماشا نکرده باشد، با در نظر گرفتن میانگین امتیاز کسب شده توسط تیمها در ۶ هفته سپری شده از لیگ و تعداد گلهای رد و بدل شده، میتواند حدس بزند که تاکنون فوتبال جذاب و باکیفیتی از سوی تیمها ارائه نشده است. در واقع همین آمار، به خوبی مؤید کیفیت نازل فوتبال باشگاهیمان در فصل جاری است.
حال اینکه برخلاف کیفیت، حواشی و هیاهو برای هیچ(!)، به بخشی جداییناپذیر و شاید هم متن فوتبال ایران تبدیل شده و برای همین است که بارها شاهد بودهایم حتی در پایان یک دیدار ولو کسلکننده، کم موقعیت و بدون گل، اما جنجال و حاشیه در آنها وجود داشته است.
در همین هفته ششم مسابقات [که یکشنبه شب پرونده آن بسته شد،] دو تیم تراکتور و فولاد در خوزستان به مصاف هم رفتند. دیداری که پیشبینی میشد جزو بازیهای جذاب و شاید هم پرگل هفته از آب در بیاید، اما در پایان نتیجه صفر - صفر روی اسکوربورد ثبت شد. جالب اینکه در این دیدار هم خرق عادت نشد و اگرچه بازی گل نداشت، اما حاشیه و کمی جنجال، حداقل بعد از به صدا در آمدن سوت اتمام بازی، که باید وجود داشته باشد! در یک صحنه اسکوچیچ رو به حامد لک که نزدیک تیم داوری بود، بابت وقت تلف کردن اعتراض کرد و دروازهبان فولادیها با قرار دادن انگشت اشارهاش مقابل دهان، به سرمربی تراکتور گفت که ساکت باشد. در صحنه دیگری که شجاع خلیلزاده در حال اعتراض به داور بود، اسکوچیچ با عصبانیت تمام سعی کرد مدافع تیمش را به سمت رختکن هدایت کند. در ادامه، کاپیتان تراکتور که با دخالت سرمربی تیمش از صحنه خارج شده بود، با یحیی گلمحمدی وارد تنشی جزئی شد.
البته این بازی که یکی از حساسترین دیدارهای هفته بود، حاشیه مهمتری هم داشت و اظهارنظرهای قابلتوجهی مطرح شد. شجاع خلیلزاده در جمع خبرنگاران هم صحبتهایی جنجالی مطرح کرد و در بخشی از صحبتهایش گفت: «یحیی گلمحمدی بزرگ من است ولی با احترام به تیم حریف میگویم، دیگر وقتکُشی نکنید برادر من! هر تیمی جلوی آن بازی میکنیم ۱۰ دقیقه وقتکشی میکند. میرویم با داور صحبت میکنیم به من کارت میدهند. برادر اینجا چاله میدان نیست که بیاییم یقه همدیگر را بگیریم، طرز صحبت کردن داوران ما فاجعه است.» از سوی دیگر، سرمربی تراکتور هم به نوعی اتهام ضد فوتبال را درباره گلمحمدی و تیمش، عنوان کرد. دراگان اسکوچیچ گفت: «گلر من نبود که وقتکُشی میکرد. هیچگاه از مساوی راضی نمیشوم و هیچوقت وقتکشی نمیکنیم؛ همیشه برای پیروزی میجنگیم. برای گلمحمدی و تیم فولاد احترام قائلم، اما این سبک فوتبال که در ایران جا افتاده و گلر ۲۰ بار زمین میافتد، برای من قابل احترام و خوشایند نیست. در ضمن من نگفتم فولاد موقعیت نداشت؛ آنها روی اوت و ضربات ایستگاهی خطرساز بودند.»
در سمت مقابل، یحیی گلمحمدی از فلسفه مربیگری خود و عملکرد تیمش دفاع کرد. سرمربی فولاد خوزستان نظر متفاوتی نسبت به اسکوچیچ درباره بازی تیمش داشت: «بازی دیدنی و زیبایی مقابل تراکتور انجام دادیم، هدف ما کسب سه امتیاز بود. موقعیتهای خوبی به دست آوردیم که متأسفانه به گل تبدیل نشد. میتوانستیم بازی را ببریم، اما فرصتطلب نبودیم. با توجه به کیفیت بازیکنانم از نتیجه راضی نیستم، تنها یک موقعیت در ثانیههای پایانی به تیم حریف دادیم. با توجه به یک امتیاز، تیم خوشحال این بازی تراکتوریها بودند. در ضمن امکان ندارد در تیمهای من بازیکنان وقت تلف کنند، مصدومیت حامد لک از شروع بازی به وجود آمد. وقت تلف کردن به تیم ما نمیآید.» در این میان، حمید مطهری دستیار گلمحمدی هم به سبک خود، انتقاداتی به تیم تحت هدایت اسکوچیچ وارد کرد و گفت: «تراکتور تیم بزرگی است ولی من هنوز باور دارم بازیکن محور است، نه تاکتیک محور. از لحاظ تاکتیک، فولاد فوقالعاده بازی کرد.»
حال اینکه تمام این کشمکشها، اتهاماتی چون وقتکُشی، تأکید به برتری تاکتیکی نسبت به حریف و در نهایت مقصر جلوه دادن تیم مقابل برای نازیبا شدن بازی، چیزی جز توجیه و فرار از واقعیت نیست؛ چه از سوی کادر فنی و بازیکنان تراکتور باشد و چه فولاد. واقعیت این است که مصاف دو تیم بزرگ و پرهوادار فوتبالمان در طول ۹۰ دقیقه حتی یک گل هم نداشته است. حقیقت این است که تراکتور در ۶ بازی خود در لیگ برتر ۶ گل زده دارد و فولادیها در همین تعداد بازی، تنها دو گل به ثمر رساندهاند. آماری بد و بدتر از سوی دو تیمی که قرار است جزو مدعیان باشند. همانطور که در ابتدا اشاره شد، اوضاع دیگر مدعیان هم بهتر نیست. بنابراین میتوان به جرأت گفت در چنین شرایطی آنچه کشته میشود، وقت مردم و هواداران فوتبال و بهطور خاص، هواداران این تیمهاست.