واکنش رسمی ایران به طرح آتش‌بس در غزه 

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع طرح آتش‌بس در غزه بیانیه‌ای را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۵۸۵
| |
798 بازدید
واکنش رسمی ایران به طرح آتش‌بس در غزه 

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، در این بیانیه آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای مقابله با نسل‌کشی ادامه‌دار در غزه طبق «کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد برای پیشگیری و مجازات نسل‌کشی» و نیز مسئولیت قانونی و اخلاقی تک‌تک دولت‌ها برای مساعدت به مبارزه مشروع و قانونی ملت فلسطین جهت تحقق حق تعیین سرنوشت و رهایی از یوغ اشغال، آپارتاید و استعمار رژیم صهیونیستی، همواره از هر ابتکاری که متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایات جنگی و ضد بشری در غزه بوده و زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را فراهم کند، حمایت کرده است.  

جمهوری اسلامی ایران با درنظرداشت ابعاد و جنبه‌های خطرناک این طرح، و ضمن هشدار مجدد نسبت به تکرار بدعهدی‌ و کارشکنی‌ رژیم صهیونیستی در عمل به وعده‌ها، به‌ویژه در پرتو طرح‌های توسعه‌طلبانه و نژادپرستانه این رژیم، هرگونه تصمیم گیری در این خصوص را در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین دانسته و از هر تصمیم آنها که متضمن توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج ارتش اشغالگر صهیونیستی از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال می‌کند.  

توقف جنایت و نسل‌کشی در غزه، نافی مسئولیت دولت‌ها و نهادهای صلاحیت‌دار بین‌المللی جهت پیگرد حقوقی و قضائی جنایات رژیم صهیونیستی، و شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، با هدف پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی چند دهه‌ای رژیم صهیونیستی نخواهد بود.  

جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز امیدواری نسبت به فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه، آمادگی خود را جهت مشارکت در این امر اعلام می‌دارد.»

